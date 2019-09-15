أحمد موسى: القوات المسلحة لديها الردع الكامل لمواجهة أى اعتداء على مصر

قال الإعلامى أحمد موسى، إن القوات المسلحة لديها الردع الكامل لمواجهة اى اعتداء على مصر.



وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن علاقة الشعب بالجيش علاقة قوية ومتميزة لذلك يحاول البعض هدم هذه العلاقة بشتى الطرق.



وأوضح:"القوات المسلحة قدمت الكثير للمواطنين خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو وحمت احتجاجات الشعب".





