ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: القوات المسلحة لديها الردع الكامل لمواجهة أى اعتداء على مصر

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:03 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
حمزة شعيب
قال الإعلامى أحمد موسى، إن القوات المسلحة لديها الردع الكامل لمواجهة اى اعتداء على مصر.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن علاقة الشعب بالجيش علاقة قوية ومتميزة لذلك يحاول البعض هدم هذه العلاقة بشتى الطرق.

وأوضح:"القوات المسلحة قدمت الكثير للمواطنين خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو وحمت احتجاجات الشعب".


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: هذا هو الفرق بين ثورتي 23 يوليو و30 يونيو.. فيديو

أحمد موسى: السيسي اكد أن قوتنا تمنع اقتراب أحد من مصر.. فيديو

محدش يقدر يتدخل.. أحمد موسى: الشعب المصري يعشق القوات المسلحة.. فيديو

ترشيحاتنا

نشوى مصطفى تتصدر جوجل بعد أغنية فرح ابنتها .. فيديو

يوفنتوس يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

ضحايا الغرق.. 4 شباب قطعوا مئات الكيلومترات للاستمتاع بالصيف فابتلعهم البحر.. صور

في ذكرى ميلاده.. لن تتوقع مهنة سيد كشري قبل دخوله التمثيل

خلفا لـ تركى ال الشيخ.. رئيس جديد لـ الاتحاد العربى لكرة القدم

مفاجأة .. نجم الأهلى يقود برامج قناة الزمالك الجديدة

بالأحضان والقبلات .. إيهاب جلال يودع لاعبي المصري .. الأقرب لتولي تدريب منتخب مصر .. فيديو

رسميا.. الترجى بطلا لدورى أبطال أفريقيا بعد فضيحة رادس بشكل نهائى

متابعة تحرج مفيدة شيحة بسبب أنفها.. ورد غير متوقع من الإعلامية

اتحاد الكرة ينصف الأهلي وبيراميدز ويتجاهل الزمالك فى مؤجلات الدوري.. تفاصيل

خلفا لـ تركى ال الشيخ.. رئيس جديد لـ الاتحاد العربى لكرة القدم

العقوبة لم تنته بعد.. نجم الزمالك يغيب عن موقعة الأهلي في نهائي السوبر

تراجع في 15 بنكا.. سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم 15 سبتمبر

مفاجأة .. نجم الأهلى يقود برامج قناة الزمالك الجديدة

بعد الهزيمة من جينيراسيون.. مرتضى منصور يتصل هاتفيا ببعثة الزمالك في السنغال.. اعرف السبب

لسه في العمر بقية.. الناجي من الموت يروي لـ صدى البلد تفاصيل حادث ميكروباص صفط اللبن

سلف ودين.. جنش يوجه رسالة خاصة جدا لـ شيكابالا

نجم الأهلي يكشف موقفا صادما لـ مانويل جوزيه أرعب الصفاقسي في نهائي 2006.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. ليلة مقتل أبو حمزة الإرهابى.. تفاصيل مأمورية الفجر والثأر لشهداء الجيش والشرطة من خلية جلبانة بشمال سيناء

أحدث إطلالات كيم كارداشيان.. أي إطلالة أحببتم أكثر؟

طريقة عمل النودلز بالخضار.. 7 وصفات رائعة أبرزها المقلية