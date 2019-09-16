فيديو جراف| بعد هجوم أرامكو .. البيت الأبيض يرد على إيران بقوة

أعلنت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران مسؤوليتها عن الهجوم بطائرات "مسيرة " بدون طيار استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو " السعودية للنفط، أحدهما يعد أكبر معمل تكرير نفط في العالم.



وقام البيت الأبيض بالرد على إيران بعد هذا الهجوم وإعلان استعداد الولايات المتحدة الأمريكية للتحرك ضد إيران.



وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على الأسباب التى حددتها الولايات المتحدة للرد على إيران.