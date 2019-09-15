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رياضة

بالأحضان والقبلات .. إيهاب جلال يودع لاعبي المصري .. الأقرب لتولي تدريب منتخب مصر .. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 08:50 م
عمرو ابوبكر
أوشك إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي على الرحيل عن تدريب فريقه، والانتقال الى مهمة جديدة في مشواره التدريبي وقيادة الإدارة الفنية لمنتخب مصر.

وبعد أن اعترف جلال بوجود مفاوضات معه من اللجنة المسؤولة عن تعيين مدير فني لمنتخب مصر، بات جلال هو الأقرب بين الأسماء المطروحة لتدريب الفراعنة في المرحلة المقبلة.

وظهر إيهاب جلال بين لاعبي فريق المصري البورسعيدي اليوم عقب انتهاء مباراة فريقه أمام ماليندي بطل زنجبار، برباعية مقابل هدف واحد، وهو يودع لاعبيه بالأحضان والقبلات.

وتبادل جلال القبلات والأحضان مع لاعبي فريق المصري البورسعيدي، بطريقة توحي الى أنه اقترب من الرحيل وتولي الإدارة الفنية لمنتخب مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية للإعلامي أحمد شوبير فيديو وداع ايهاب جلال للاعبي المصري وعلق عليه :" هل هو وداع إيهاب جلال للاعبي النادي المصري..؟

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