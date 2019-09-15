تشاجرا عقب الزفاف بأيام .. عروس الدقهلية تطعن زوجها بسكين وجهود مكثفة لضبطها

كان يحلم كأى شاب بالاستقرار والزواج من فتاة طيبة حسنة السمعة.. حاول البحث بنفسه عن فتاة أحلامه، ولكن دون فائدة حتى مل، وترك الأمر لوالديه ليختارا له عروسه، وبالفعل رشحا له إحدى الفتيات بالقرية، حيث يعرفون أن أسرتها ذات السمعة الطيبة وحادثوه، وهو فى الخارج عن هذه الفتاة فوافق، حيث شاهد صورتها واستعدا للزفاف عقب عودته من السعودية.



وتزوجا منذ عدة أيام مضت، ولكن نشب خلاف بين الزوجين بسبب عدم تجانسهما وفهمهما البعض وازداد الجفاء بينهما، وقررت أن تنفصل عنه وفى أحد الأيام اشتد الخلاف، وراوده الشك فيها ونشب شجار أدى إلى قيام العروس بطعن زوجها بالسكين، وأصيب إصابات بالغة، حيث تم استئصال كلية العريس، والذى رفض في البداية اتهام زوجته هو وأسرته، ولكن عقب استئصال كليته وهروبها كشف والده الأمر، واتهموا عروسه.



تعود الواقعة إلى تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنصورة الدولى بوصول "محمد.س.ط"، 32 عاما مقيم قرية السماحية الكبرى مصاب بطعنة في الكلى اليسرى، وجرح قطعي في يده وتم استئصال كليته واتهموا وقتها مجهولين بالتسبب فى ذلك.



وبتشكيل فريق بحثى من وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس تبين وفق شهود الواقعة، إن العروس طعنت زوجها بالسكين ودفعته بقوة خارج الشقة فنزل مسرعا إلى أبيه فى الطابق الأول الذى اصطحبه إلى المستشفى معتقدة أن الإصابة بسيطة.



وتوجه والده اليوم للنيابة واتهم زوجة نجله الهاربة بالتسبب فى طعنه واستئصال كلية نجله قائلا: نجله يعمل فى السعودية منذ سنوات وعاد وتزوج منذ ٣ أسابيع.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتكثف المباحث جهودها لضبط الزوجة الهاربة.



