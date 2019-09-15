ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد الباز: الإخوان كانوا بيقلوا سمك في قصر الاتحادية

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:06 م
الإخوان يأكلون في
الإخوان يأكلون في قصر الأتحادية
خالد محيي الدين
قال الإعلامي محمد الباز، إن الإخوان كانوا لا يملكون ذوقا رفيعا ولا يحترمون ممتلكات الدولة الأثرية، حيث طلبوا إزالة السجاد الأثري بقصر الاتحادية واستبداله بسجاد حديث.

وأضاف الإعلامي محمد الباز، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن الإخوان قاموا في إحدى المرات بـ"قلي السمك" داخل القصر، رغم عدم وجود أي مطابخ وطباخين داخل القصر، مؤكدا أن العاملين بالقصر حكوا عن رائحة السمك التي ملأت القصر 3 أيام.

ولفت الإعلامي محمد الباز، إلى أن الإخوان لم يراعوا المظهر البروتوكول للدولة، حيث تم التقاط صورة لـ"محمد مرسي" وهو يأكل على أرض القصر مع بعض قيادات تلك الجماعة الإرهابية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لعمل سمكة من الكانسون.. ورش فنون تشكيلية متنوعة بثقافة القاهرة

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يعلن جدول الدور الأول في الدوري الممتاز والمؤجلات .. تفاصيل

بعد زواجها برجل أعمال شهير .. قصة علياء الحسيني التي دخلت عالم الفن بـ الداعية

سلف ودين.. جنش يوجه رسالة خاصة جدا لـ شيكابالا

أفضل ممثلة.. شاهد إطلالة محتشمة لـ هنادى مهنى والجمهور: تستاهلي

بالصور.. ليلة مقتل أبو حمزة الإرهابى.. تفاصيل مأمورية الفجر والثأر لشهداء الجيش والشرطة من خلية جلبانة بشمال سيناء

في ذكرى ميلاده.. لن تتوقع مهنة سيد كشري قبل دخوله التمثيل

بالصور.. ليلة مقتل أبو حمزة الإرهابى.. تفاصيل مأمورية الفجر والثأر لشهداء الجيش والشرطة من خلية جلبانة بشمال سيناء

بالأحضان والقبلات .. إيهاب جلال يودع لاعبي المصري .. الأقرب لتولي تدريب منتخب مصر .. فيديو

متابعة تحرج مفيدة شيحة بسبب أنفها.. ورد غير متوقع من الإعلامية

رسميا.. الترجى بطلا لدورى أبطال أفريقيا بعد فضيحة رادس بشكل نهائى

ضربة جديدة للإرهابية .. إخوان تونس تعترف بهزيمتها في انتخابات الرئاسية

حملوه على الأعناق.. مؤمن زكريا يفاجئ الجمهور المحتشد أسفل منزله.. شاهد ماذا فعل

اتحاد الكرة ينصف الأهلي وبيراميدز ويتجاهل الزمالك فى مؤجلات الدوري.. تفاصيل

العقوبة لم تنته بعد.. نجم الزمالك يغيب عن موقعة الأهلي في نهائي السوبر

خلفا لـ تركى ال الشيخ.. رئيس جديد لـ الاتحاد العربى لكرة القدم

تراجع في 15 بنكا.. سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم 15 سبتمبر

لسه في العمر بقية.. الناجي من الموت يروي لـ صدى البلد تفاصيل حادث ميكروباص صفط اللبن

بعد الهزيمة من جينيراسيون.. مرتضى منصور يتصل هاتفيا ببعثة الزمالك في السنغال.. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان شفاف مثير .. دوللي شاهين بإطلالة غير متوقعة على الإنستجرام

بالتول الأبيض .. نانسي عجرم في عمادة ابنتها الصغيرة مع زوجها

بـ جيب حمراء.. درة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية التونسية