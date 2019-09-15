محمد الباز: الإخوان كانوا بيقلوا سمك في قصر الاتحادية

قال الإعلامي محمد الباز، إن الإخوان كانوا لا يملكون ذوقا رفيعا ولا يحترمون ممتلكات الدولة الأثرية، حيث طلبوا إزالة السجاد الأثري بقصر الاتحادية واستبداله بسجاد حديث.





وأضاف الإعلامي محمد الباز، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن الإخوان قاموا في إحدى المرات بـ"قلي السمك" داخل القصر، رغم عدم وجود أي مطابخ وطباخين داخل القصر، مؤكدا أن العاملين بالقصر حكوا عن رائحة السمك التي ملأت القصر 3 أيام.





ولفت الإعلامي محمد الباز، إلى أن الإخوان لم يراعوا المظهر البروتوكول للدولة، حيث تم التقاط صورة لـ"محمد مرسي" وهو يأكل على أرض القصر مع بعض قيادات تلك الجماعة الإرهابية.



