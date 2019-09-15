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برلمان

مقلد: مشاركة الأحزاب السياسية فى مناقشة قوانين المحليات والشيوخ يخدم خطة الدولة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:03 م
أحمد مقلد، نائب
أحمد مقلد، نائب رئيس حزب المؤتمر
أسامة علي
قال أحمد مقلد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن مشاركة الأحزاب والقوى السياسية لمناقشة القوانين الخاصة بتنظيم عمل مجلس الشيوخ والمحليات تحت قبة البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال تساهم فى خروج هذه القوانين بشكل توافقى يخدم خطة الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أحمد مقلد خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، حزب المؤتمر سيعمل على رفع نسبة مشاركة الشباب بقانون المحليات، كما سيحرص على ان يكون النظام الانتخابى لانتخابات مجلس الشيوخ يدعم دخول الكفاءات والخبرات بما يحقق الهدف الاساسى من استحداث هذه الغرفة بجانب مجلس النواب.

وطالب نائب رئيس حزب المؤتمر، كافة الاحزاب والقوى السياسية ترشيح الكفاءات الشبابية فقط خلال انتخابات الاستحقاقات الدستورية القادمة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن "البرلمان سيقوم بمناقشة القوانين الخاصة بتنظيم عمل مجلس الشيوخ والمحليات"، لافتا إلى أن "هناك حوارا كبيرا مع كافة القوى والأحزاب خلال الفترة القادمة".

ونوه، "الرئيس السيسي" خلال كلمته في جلسة "اسأل الرئيس" في مؤتمر الشباب الوطني في نسخته الثامنة موجها حديثه للمصريين، "أنتقوا أفضل ما يمكن..لإنجاح الوطن"، مشيرا "إلي أن الشباب دائما لديه طاقة".

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