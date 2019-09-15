جدول الدوري يعيد إحياء استاد غزل المحلة باستضافة لقاء للزمالك.. تعرف عليه

يعود استاد غزل المحلة إلى استضافة مباريات الدوري المصري الممتاز من جديد في نسخته الجديدة لموسم "2019-2020".



استاد غزل المحلة يعود من جديد



ويستضيف استاد غزل المحلة مباراة الزمالك وطنطا يوم 22 ديسمبر المقبل في الاسبوع الثاني عشر من منافسات الدوري الممتاز والتي تقام في تمام الساعة السابعة ونصف مساء



الاتحاد المصري يعلن جدول الدوري



أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية اليوم الأحد، موعد انطلاق الجدول الدوري، حيث حدد حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات، موعد انطلاق الدوري على أن ينطلق يوم 21-9 -2019"، على أن يتم انتهاء الدوري المصري نهاية شهر مايو من عام "2020".

