فى ذكرى ميلاده .. سر خلاف إسماعيل ياسين وعبد الحليم حافظ | نوستالجيا

تحل اليوم 15 سبتمبر ذكرى ميلاد الفنان إسماعيل ياسين الملقب بـ"أبو ضحكة جنان"، حيث ولد في محافظة السويس في 15 نوفمبر من عام 1912.



قدم إسماعيل ياسين وجوها جديدة في التمثيل، والذين كانوا في بداية مشوارهم الفني، وتعاون أيضا مع نجوم كبار، ولكن الشيء الغريب في الأمر، أن إسماعيل ياسين لم يلتقِ الفنان عبد الحليم حافظ في أي فيلم سينمائي طوال مشوارهما الفني، على الرغم من أنهما جمعتهما علاقة شخصية.



بداية تلك العلاقة في خمسينيات القرن الماضى وكانت في إحدى حفلات الفنان الراحل إسماعيل ياسين، وغنى عبد الحليم في هذه الحفلة، وقدمه إسماعيل ياسين بنفسه للجمهور واصفا إياه بأنه شاب موهوب صاحب صوت جميل.



وبدأ عبد الحليم حافظ، في شق طريق نجوميته كمطرب وممثل محققا نجاحا، وفي عام 1958 ظهر الفنان عبد الحليم حافظ، مع كل من أحمد مظهر ومحمد توفيق، كضيوف شرف في فيلم "إسماعيل ياسين في البوليس الحربي" من بطولة إسماعيل ياسين، وإخراج فطين عبد الوهاب، وغنى إسماعيل ياسين في المشهد الذي جمعه بعبد الحليم حافظ، الأغنية الشهيرة للعندليب "في يوم وليلة" بشكل كوميدي.



ولكن سرعان ما انتهت هذه العلاقة بخلاف حاد حيث دعا إسماعيل ياسين عبد الحليم حافظ على عيد ميلاد نجله ياسين، ولكن الأخير قرر ألا يحضر مكتفيا بإرسال هدية لابن اسماعيل ياسين، وهو الأمر الذى اعتبره أبو ضحكة جنان نوعا من الإهانة وقرر أن يرد الهدية وتحولت العلاقة الشخصية إلى خلاف حاد.