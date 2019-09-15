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محافظات

فضيحة.. محافظة بني سويف تطلب من أعضاء البرلمان سد رواتب المدرسين

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:04 م
محافظة بني سويف تطلب
محافظة بني سويف تطلب من أعضاء البرلمان سد رواتب المدرسين
محمد عبد الحليم
اعتمد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، البروتوكول الموقع بين مديرية التربية والتعليم، والنائب حسام العمدة، عضو مجلس النواب، الذي بمقتضاه سوف يساهم النائب مع المديرية في سد النقص في مدرسي مواد (اللغة العربية، الرياضيات، العلوم) بمدارس سمسطا، ويصل عددهم إلى 200 معلم؛ من خلال توفير مستحقاتهم بداية من أكتوبر القادم وحتى نهاية العام الدراسي. 

وكلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم، بسرعة تنفيذ بنود البروتوكول، وأن يتم اختيار المعلمين الجدد للتخصصات المطلوبة وفقًا للمعايير العلمية والعلمية وشروط وضوابط وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أهمية أن يتم اختيار المعلمين من أبناء مركز سمسطا، وأبناء كل مجلس قروي تتبعه المدارس المطلوب سد النقص في أعضاء هيئة التدريس به وذلك للتيسير على المدرسين الجدد لتقليل تكلفة الانتقال وضمان أدائهم للخدمة التعليمية في بيئة مستقرة وظيفيًا واجتماعيًا.

جاء ذلك خلال فعاليات توقيع البروتوكول الذي تم توقيعه بمكتب المحافظ المستشار هاني عبد الجابر وتحت رعايته، حيث وقع على البروتوكول محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم وحسام العمدة عضو مجلس النواب عن دائرة سمسطا وكيل لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس وفي حضور اللواء عصام العلقامي سكرتير عام المحافظة.

وأعرب المحافظ، عن تقديره لمشاركة عضو مجلس النواب في مبادرة المحافظة لسد النقص في بعض التخصصات الدراسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة والتي بدأ تنفيذها لأول مرة في مركز الفشن العام الماضي من خلال المساهمة المجتمعية لإحدى الجمعيات الأهلية لتوفير الاعتماد المالي لرواتب 200 معلم، وتعد مساهمة نائب سمسطا هي الثمرة الثانية للمبادرة التي ستعم كل مراكز المحافظة حيث أبدى عدد من الجمعيات مشاركتها في المبادرة في مركزي الواسطى وناصر وذلك في إطار خطة الدولة التي لا تدخر جهدا في تحقيق نقلة نوعية في القطاع الذي يوجد في مقدمة اهتمامات القيادة السياسية.

وأشار محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن منظومة المشاركة المجتمعية التي يرعاها محافظ الإقليم ساهمت بشكل كبير في الدفع بالقطاعات الخدمية الحيوية بجانب جهود الحكومة الكبيرة، مؤكدا أنه من خلال هذا البروتوكول سيتم دعم منظومة التعليم بـ 200 معلم جديد مما يساهم في إحداث انفراجة كبيرة في مجال سد النقص في بعض التخصصات الدراسية الهامة كالرياضيات واللغة العربية والعلوم.

فيما قال حسام العمدة عضو مجلس النواب، إن منظومة العمل التي يتبناها محافظ بني سويف تعتمد على فريق عمل واحد وفق رؤية وأهداف محددة الذي شجع على تعظيم دور المشاركة المجتمعية وتضافر الجهود في سبيل تحقيق نقلة نوعية في كل القطاعات، مشيرا إلى أن قطاع التعليم من أهم القطاعات التي تتطلب تضافر الجميع لتحسين مستوى الخدمة بها خاصة في مجال تلبية متطلبات المنظومة.

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