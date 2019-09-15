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فن

هانى شاكر يحيي ذكرى أستاذ الكوميديا بصورة نادرة .. صور

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:16 م
هانى شاكر وفؤاد المهندس
هانى شاكر وفؤاد المهندس وشويكار
محمد بدران
أحيا الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، الذكرى الـ 13، على رحيل، الفنان الكبير فؤاد المهندس.

ونشر هاني شاكر، عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورة نادرة تجمعه بالفنان الراحل، وزوجته النجمة شويكار.

وعلق: هانى شاكر قائلًا "في ذكرى وفاة الفنان الكبير فؤاد المهندس الثالثة عشرة، صورة تجمعني به ورفيقة عمره الفنانة الكبيرة شويكار، رحم الله الفنان الكبير فؤاد المهندس".

يذكر أن الفنان هاني شاكر انتهى من تسجيل أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "بينا" في استديو "إم ساوند" وهي من ألحان أحمد زعيم وكلمات الشاعر أحمد قطوط وتوزيع توما وهندسة صوت هاني محروس.

ولأول مرة يؤدي الفنان هاني شاكر أغنية باللهجة الإسكندراني وتقول كلماتها: "بينا حبيبي الهوا بينادينا .. بينا نحضن قلوبنا بإيدينا.. نعيشوا حياتنا وننسى اللي فاتنا.. نشيلوا غرامنا في عنينا".
هانى شاكر يحيي ذكرى أستاذ الكوميديا بصورة نادرة .. صور

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