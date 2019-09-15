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مرأة

بالأحمر .. كارمن سليمان بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:34 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة كارمن سليمان علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورا لها جديدة بإطلالة جذابة. 

وظهرت كارمن بفستان أحمر بأكمام وواسع وقصير وعليه حزام من الخصر من نفس لون الفستان بفيونكة من الجنب، واعتمدت كارمن مكياج خفيف ومناسب، حيث إنها أبرزت عيونها بالرموش واعتمدت أحمر شفاه باللون الهادئ.

كما ان كارمن لم تتكلف في تسريحة شعرها ، ووضعت بعض اللمسات الخفيفة من خلال خصلات بشعرها الكيرلي ، وكتبت كارمن علي الصورة " There is a shade of red in every girl 🌹
"

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