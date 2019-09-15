أحمد موسى مخاطبا الشعب: انتو اللي هتحموا بلدكم مع الجيش والشرطة .. فيديو

وجه الإعلامى أحمد موسى، رسالة للشعب المصري قائلا:" لا تسمعوا لمن يروج للأكاذيب انتو اللى هتحموا بلدكم مع الجيش والشرطة".



وتابع موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «مصر تمتلك أقوى جيش بالمنطقة، والأعداء يستهدفونه دائما، عبر ترويج الشائعات والأكاذيب»، معلقا «لا أحد لديه القدرة لتوجيه ضربة عسكرية ضد مصر».



وأكمل:"القوات المسلحة قدمت الكثير للمواطنين خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو وحمت احتجاجات الشعب".



