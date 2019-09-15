"أودي" تكشف عن الوحش الجديد للسيارات الكهربائية AI:TRAIL .. صور

كشفت شركة أودي بمعرض فرانكفورت للسيارات عن AI:TRAIL الاختبارية الكهربائية، والتي تجمع بين القيادة الذاتية والإمكانيات الفائقة على الطرق الوعرة، وهي العضو الرابع في عائلة AI للسيارات الاختبارية من أودي، والتي بدأت مع 2017 Aicon.



تستمد السيارة قوتها من أربعة محركات كهربائية، واحد على كل عجلة، وتبلغ قوته الإجمالية 429 حصانا وعزم دوران يصل إلى 1,000 نيوتن.متر، ولا توجد أقفال تفاضلية على الأغلب، حيث يتحكم ناقل حركة بشكل فردي في كل محرك حسب ظروف القيادة، ولم تحدد أودي سعة البطارية، ولكنها تقول إن النطاق الكهربي يتراوح بين 400 إلى 500 كم لكل شحنة على الطرق الممهدة أو 250 كم على الطرق الوعرة، في حين تقتصر سرعتها القصوى على 130 كم/س فقط.



وحصلت على مظهر شبيه بطائرات الهليكوبتر، مما يوفر للركاب رؤية بلا عوائق سواءً في الأمام أو في الجانبين، وألواح الجسم الشفافة وكذلك السقف المصنوع بالكامل من الزجاج يساعد على ذلك، أما في الداخل، فلوحة القيادة تأتي خالية من الشاشات، وبدلًا من ذلك، يمكن استخدام الهاتف الذكي للسائق، والذي يتم تثبيته على عمود التوجيه للتحكم في وظائف السيارة ونظام الملاحة، كما أن عدم وجود شاشات في السيارة عزز من الرؤية الخارجية أيضًا.



تتميز AI:TRAIL بطول مماثل لأودي Q3 حيث يبلغ طولها 4.15 متر وعرضها 2.15 متر، في حين ترتفع عن الأرض بمقدار 34 سم، مما يعني انها يمكن أن تمر عبر المياه التي يزيد عمقها عن نصف متر، وربما تكون الميزة الأكثر غرابة بها هي أنها لا تتوفر بمصابيح أمامية تقليدية، وبدلًا من ذلك، تستخدم خمس طائرات درون مزودة بمصابيح LED يمكن للسائق أن يركبها على حامل في السقف أو أن تطير فوق المركبة لتضيء الطريق، وتتميز الطائرات أيضًا بكاميرات مما يمكنها من نقل مشاهد حية إلى شاشة الهاتف الذكي أمام السائق.



