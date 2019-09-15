حبس مدير مصنع مشروبات كحولية مغشوشة 4 أيام

قررت نيابة شمال القاهرة، حبس مدير مصنع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه فى الأزبكية.



بداية الواقعة كانت عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بضبط مسئول مصنع لتعبئة الخمور بدائرة قسم شرطة الأزبكية، لحيازته "3465 عبوة مشروبات كحولية منتج نهائى"، داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات ، وكذلك "2400 لتر مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر".



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



