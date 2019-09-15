ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس مدير مصنع مشروبات كحولية مغشوشة 4 أيام

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:03 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
محمد العيسوى
قررت نيابة شمال القاهرة، حبس مدير مصنع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه فى الأزبكية.

بداية الواقعة كانت عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بضبط مسئول مصنع لتعبئة الخمور بدائرة قسم شرطة الأزبكية، لحيازته "3465 عبوة مشروبات كحولية منتج نهائى"، داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات ، وكذلك "2400 لتر مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ترشيحاتنا

ضحايا الغرق.. 4 شباب قطعوا مئات الكيلومترات للاستمتاع بالصيف فابتلعهم البحر.. صور

مفاجأة .. نجم الأهلى يقود برامج قناة الزمالك الجديدة

اتحاد الكرة يعلن جدول الدور الأول في الدوري الممتاز والمؤجلات .. تفاصيل

بـ كب أسود.. منة فضالى تستعرض أنوثتها بـ إطلالة جريئة

حملوه على العناق.. مؤمن زكريا يفاجئ الجمهور المحتشد أسفل منزله.. شاهد ماذا فعل

ضابط أمن وطني يكشف تفاصيل هامة في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

بالأحضان والقبلات .. إيهاب جلال يودع لاعبي المصري .. الأقرب لتولي تدريب منتخب مصر .. فيديو

رسميا.. الترجى بطلا لدورى أبطال أفريقيا بعد فضيحة رادس بشكل نهائى

متابعة تحرج مفيدة شيحة بسبب أنفها.. ورد غير متوقع من الإعلامية

اتحاد الكرة ينصف الأهلي وبيراميدز ويتجاهل الزمالك فى مؤجلات الدوري.. تفاصيل

خلفا لـ تركى ال الشيخ.. رئيس جديد لـ الاتحاد العربى لكرة القدم

العقوبة لم تنته بعد.. نجم الزمالك يغيب عن موقعة الأهلي في نهائي السوبر

تراجع في 15 بنكا.. سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم 15 سبتمبر

مفاجأة .. نجم الأهلى يقود برامج قناة الزمالك الجديدة

بعد الهزيمة من جينيراسيون.. مرتضى منصور يتصل هاتفيا ببعثة الزمالك في السنغال.. اعرف السبب

لسه في العمر بقية.. الناجي من الموت يروي لـ صدى البلد تفاصيل حادث ميكروباص صفط اللبن

سلف ودين.. جنش يوجه رسالة خاصة جدا لـ شيكابالا

نجم الأهلي يكشف موقفا صادما لـ مانويل جوزيه أرعب الصفاقسي في نهائي 2006.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. ليلة مقتل أبو حمزة الإرهابى.. تفاصيل مأمورية الفجر والثأر لشهداء الجيش والشرطة من خلية جلبانة بشمال سيناء

أحدث إطلالات كيم كارداشيان.. أي إطلالة أحببتم أكثر؟

طريقة عمل النودلز بالخضار.. 7 وصفات رائعة أبرزها المقلية