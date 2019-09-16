علاج شد الرقبة المزمن .. 6 طرق مختلفة اكتشف أيهم الأفضل .. و3 حلول طبيعية

يساعد علاج شد الرقبة المزمن فى تحسين حياة الفرد، حيث يجعلها تتحول 180 درجة، فمن المعروف أن شد الرقبة يسبب الآلام ويرهق الإنسان ويجعله غير قادر على مواصلة أنشطة حياته اليومية ويقلل كفاءته فى العمل، ويفقده القدرة على التركيز مما يجعل علاج شد الرقبة المزمن من الأمور الحيوية التى يجب البدء فيها بشكل سريع.





نعرض فى هذا التقرير أهم طرق علاج شد الرقبة المزمن بما يساعد الإنسان فى العودة لحياته الطبيعية ويتخلص من الالم نهائيا.





نصائح قبل علاج شد الرقبة المزمن

فى البداية قبل علاج شد الرقبة المزمن يجب على المريض والطبيب معرفة أسباب هذا الألم والبدء فى علاجه لأن هذا هو الحل الجذرى، ويمكن معرفة أسباب ألم الرقبة المزمن من خلال بعض الفحوصات الطبية مثل تحاليل الدم، وعمل أشعة X ، و الأشعة المقطعية، والتصوير بالرنين المغناطيسي ، وقياس تخطيط كهرباء القلب ، والذي يساعد الطبيب فى فحص صحة العضلات والأعصاب التى تتحكم في تحركها وعملها ، والبزل القطني "الصنبور الشوكي" وفقا لما أورده موقع "healthline".





علاج شد الرقبة المزمن

يهدف علاج شد الرقبة المزمن للقيام بـ 3 مهام رئيسية، هى : تقليل الألم ، وأداء أفضل فى العمل أو الحصول على وظيفة جديدة، تقليل الاعتماد على نظام الرعاية الصحية.





وفقا لما ذكره موقع "instituteforchronicpain" فى السنوات الأخيرة تم تطوير عدة اساليب لـ علاج شد الرقبة المزمن.





برامج إعادة تأهيل ألم الرقبة المزمن

تعتبر برامج إعادة تأهيل الألم المزمن (CPRP) أكثر علاج فعال للألم المزمن بشكل عام ويتضمن فى ذلك علاج شد الرقبة حيث

يقلل من الألم بحوالي 30٪ وفي نفس الوقت يسمح للمرضى بالتوقف عن تناول أدوية الألم الأفيوني ويحقق نجاح بنسبة 40-60 ٪ من المرضى للعودة إلى العمل، ويوجد معدلات مرتفعة لتقليل الحاجة إلى مزيد من الرعاية الصحية مثل إدارة المواد الأفيونية المستمرة ، أو العمليات الجراحية أو الإجراءات الإضافية.





علاج شد الرقبة بالتمرينات

وجدت الأبحاث الحديثة أن التمرينات العلاجية كانت فعالة فى علاج شد الرقبة المزمن ولكن بدرجة متوسطة حيث لايمكنها علاج الالم نهائيا بمفردها.





حقن الستيرويد لـ علاج شد الرقبة

الأبحاث التى أجريت حول نتائج حقن الستيرويد فوق الجافية لـ علاج شد الرقبة المزمن محدودة جدا، وبشكل عام فائدتها قليلة والتحسن الذى يحدث لـ شد الرقبة ضعيف ، لذا يفضل عدم استخدام هذه الحقن.





موجات الراديو لـ علاج شد الرقبة

الأبحاث التى اجريت حول استخدام موجات الراديو فى علاج شد الرقبة لم تكن شاملة حيث اكتفت بقياس النتائج لمدة قصيرة وهى من التقنيات التى تستخدم فى بعض البلدان فى العالم من أجل علاج شد الرقبة المزمن، وهى من المجالات التى تحتاج للبحث.





جراحة العمود الفقري لـ علاج شد الرقبة

تعد جراحة العمود الفقري من أكثر الوسائل المستخدمة على مستوى العالم فى علاج شد الرقبة المزمن خاصة فى الحالات التى يعانى فيها المريض من ألم في أحد الذراعين أو في كلا الجانبين ، وأشهر هذه العمليات جراحة إزالة الضغط أو جراحة تخفيف الضغط ، و لكن هناك بعض الأبحاث التى قارنت بين فائدة هذه العمليات وطرق علاج شد الرقبة الأخرى وتحديدا العلاج الطبيعي، والأدوية .. ووجدت هذه الأبحاث أن الجراحة تعطى نتائج فورية جيدة فى علاج شد الرقبة المزمن ، لكن بعد مرور سنة من إجراء العملية وجد ان المرضى حالتهم الصحية مماثلة تماما لمن خضعوا لـ علاج الم شد الرقبة بالأدوية أو العلاج الطبيعي.





طرق علاج شد الرقبة المنزلى

توجد عدة طرق منزلية تساهم فى الحد من الشعور بالام شد الرقبة وكنها ليست علاج نهائي ، التى رصدها موقع "healthline ".





علاج شد الرقبة بالثلج

قد يؤدي تطبيق عبوة ثلج أو ضغط بارد على عضلات الرقبة إلى التخفيف من الألم ، خاصة في أول يومين بعد التعرض لتشد الرقبة، ولكن لا تضع عبوات الثلج أو الثلج مباشرة على جلد، و لف كيس ثلج أو كيس من الثلج بقطعة قماش رقيقة أو منشفة وضع الثلج المغلف على الجزء المؤلم من رقبتك لمدة أقصاها 10 دقائق في كل مرة، وأعد تطبيق الجليد المغلف مرة واحدة كل ساعة لأول 48 إلى 72 ساعة بعد تشنج الرقبة.





العلاج الحراري

قد يساعد العلاج الحراري على تهدئة الألم في الرقبة على سبيل المثال، قد تجد أنه من المفيد أن تأخذ حمامًا دافئًا أو تضغط على قطعة قماش دافئة أو زجاجة ماء دافئ أو وسادة تدفئة على رقبة، ولتجنب الحروق ، تحقق دائمًا من درجة الحرارة قبل تطبيق المعالجة الحرارية على رقبة وإذا كنت تستخدم زجاجة ماء دافئ أو وسادة تسخين ، ضع قطعة قماش رقيقة بينها وبين البشرة وتجنب أن تغفو مع وسادة التدفئة على الجلد.





علاج شد الرقبة بالـ تدليك

التدليك هو طريقة طبيعية قد تساعد في علاج شد الرقبة والتشنجات، كما أن الضغط على عضلات الرقبة يمكن أن يعزز الشعور بالاسترخاء ويقلل التوتر والالم ، ووجدت دراسة أجريت عام 2014 أنه حتى علاج شد الرقبة بالتدليك القصيرة يمكن أن يقلل إلى حد كبير من آلام الرقبة.





يمكنك أن تمد نفسك بالتدليك بلطف ولكن بثبات في الجزء الضيق من عضلات رقبتك وتحريك أصابعك بحركة دائرية صغيرة. أو اطلب من صديق أو أحد أفراد الأسرة المساعدة في تدليك المنطقة.





النشاط البسيط أساسي لـ علاج شد الرقبة