منتخب مصر للناشئين لكرة اليد في ضيافة جامعة الفيوم

استقبل الدكتور خالد محمد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تحت رعاية الدكتور محمد عيسى القائم بعمل رئيس جامعة الفيوم المدير الفنى للمنتخب المصرى للناشئين لكرة اليد الفائز ببطولة كأس العالم للناشئين كابتن مجدى أبو المجد يرافقه المدير الإدارى للمنتخب الكابتن محمد عبد المنعم وطبيب المنتخب دكتور عمرو عصام أعقب الإستقبال لقاء بطلاب جامعة الفيوم .



ويأتى ذلك ضمن فعاليات معسكر إعداد القادة المنعقد فى الفتره من 13 إلى 17 سبتمبر الجارى تحت عنوان (الفيوم وطنية) و بحضور الأستاذ الدكتور أحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والأستاذ الدكتور محمد عبد التواب أبو النور وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية وعدد من أساتذة الجامعة وجمع غفير من طلاب وطالبات الجامعة.



رحب الدكتور خالد عطا الله بالضيوف مشيرًا إلى أن هناك طريق وحيد للنجاح يبدأ بدراسة واستكشاف الإمكانيات ثم التخطيط العلمى يتبعه بذل الجهد والتغلب على العقبات والمثابرة والتحلى بالأخلاق الحسنة موضحًا أن جامعة الفيوم تحرص على إستضافة النماذج المشرفه لعرض تجربة نجاحها ليقتدى به قادة المستقبل من طلاب جامعة الفيوم.



من ناحيته أشار الدكتور محمد عبد التواب أبو النور إلى الدور الكبير الذى تقوم به الرياضة فى تعزيز وتقوية مفهوم الإنتماء، مضيفًا أن تنمية عوامل الذوق العام والمعرفة والثقافة بالإضافة للمبادئ والمعتقدات أدت إلى تحقيق الإنجاز الرياضى الكبير للمنتخب المصرى فى بطولة كأس العالم داعيا طلاب وطالبات الجامعة لدراسة النماذج الناجحة للاقتداء بها .



وأكد كابتن مجدى أبو المجد أن التحلى بالإيجابية والبعد عن السلبية كانت من أهم عوامل تحقيق الإنجاز الرياضى بالإضافة للعمل الجاد والتدريب المتواصل وإعلاء قيمة العمل الجماعى وإدارة الوقت بكفاءة والتحلى بالإيمان وبذل التضحيات واستحضار الروح الوطنية وتخطى العقبات التى قد تعوق استكمال العمل.



فى نهاية اللقاء قام الدكتور خالد عطا اللة بإهداء درع جامعة الفيوم لأبطال منتخب مصر للناشئين تقديرًا من إدارة الجامعة للإنجاز الرياضى المتميز للفريق.



