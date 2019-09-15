"تعليم البرلمان" تكشف مفاجأة عن افتتاح أول فرع للجامعة الكندية في مصر

أكدت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن البرلمان المصري وافق على إعداد فروع للجامعات الاجنبية التي تعطي شهادات معترفا بها عالميًا في مصر، موضحة أنه في بداية عام 2020 سيتم افتتاح أول فرع للجامعة الكندية في العاصمة الادارية تحت اشراف وزارة التربية والتعليم.



وأضافت "نصر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الهدف الرئيسي من وجود هذه الجامعات هو تطوير المنظومة التعليمية في مصر وتخريج جيل واعد قادر على القيادة وتحمل المسؤولية، لافتة إلى أن توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار خلال مؤتمر الشباب وعمل بروتوكول تعاون مع الجامعات الاجنبية يساهم بشكل كبير في رفع تصنيف الجامعات المصرية إلى العالمية.



وتوقعت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان وصول تصنيع التعليم في مصر إلى العالمية قريبا، مما يتم من تطورات وإنجازات في ملف التعليم خلال الفترة السابقة وما سيتم تطويره خلال الأيام المقبلة.



يأتي ذلك بعد أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم نقوم بميكنة امتحانات الجامعات لتحييد العمل البشري في التقييم لطلبة الجامعات، ونعمل على ميكنة كل الامتحانات للتعليم الجامعي.



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بجلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب المنعقد بمركز المنارة، : "سوف نفتتح جيلا جديدا من الجامعات الخاصة، وأصررنا على أن يكون هناك توأمة وشراكة مع جامعات متقدمة في العالم كي تكون الشهادة المعتمدة من الجامعة لها مكان وثقل".