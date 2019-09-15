أحمد موسى: القوات المسلحة وفرت السلع التموينية للمواطنين عام 2011

قال الإعلامى أحمد موسى، إن القوات المسلحة قدمت الكثير للمصريين خلال عام 2011، ووفرت سلعا تموينية للمواطنين.



وأضاف الإعلامى أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "فى 2011 القوات المسلحة وفرت أتوبيسات لنقل المواطنين إلى أعمالهم فى 2011 بعد إضراب سائقى النقل".



وأشار الإعلامى أحمد موسى، إلى أنه كان هناك مخطط لهدم الدولة عام 2011 تحت شعارات مشروعة.

