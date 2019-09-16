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مهدومة .. لجنة جرد القصور الرئاسية تفجر مفاجأة عن استراحة المعمورة | فيديو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:54 ص
المستشار خالد محجوب
المستشار خالد محجوب
خالد محيي الدين
قال المستشار خالد محجوب، أمين عام لجنة جرد القصور الرئاسية في مصر، إن هناك لجنة تم تشكيلها بعد 2011 من قبل وزير العدل، لإجراء جرد كامل لكل القصور الرئاسية، لافتا إلى أن اللجنة كانت من النيابة العامة، التفتيش القضائي ووزارة الثقافة فضلا عن بعض الهيئات الحكومة.

وأشار "محجوب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "محمد الباز" في برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، إلى أن اللجنة كان لها دور كبير في الجرد والتأكد من سلامة تلك القصور الرئاسية، منوها إلى أن القصور كان أغلبها في القاهرة، ولكن الإسكندرية كانت تحتوي على بعض الاستراحات فقط مكونة من طابقين، والتي تم إنشاؤها في عهد الرؤساء السابقين، خلال فترة الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر" و"محمد أنور السادات".

وأضاف "خالد محجوب" أمين عام لجنة جرد القصور الرئاسية، أن الاستراحات في الإسكندرية تم هدمها قبل عام 2011 من بينها استراحة المعمورة، مطالبا المواطنين في التدقيق في كل المعلومات الكاذبة والشائعات التي تنشر مؤكدا، أن الفترة القادمة هي حرب معلوماتية وليس مثل العهود السابقة التي كانت تعتمد فيها الحروب على الأسلحة والقوة، ولكن الدولة المعادية بدأ في الحرب الإلكترونية وتكون المنصات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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