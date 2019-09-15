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أخبار البلد

معهد الرعاية يمنح درجة الدكتوراه لباحثة عن رسالة حول تطوير خدمة المكرسة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:49 م
صدى البلد
سامح سلام
حصلت الباحثة تاسونى إيرينى عزت عزيز على درجة الدكتوراه من معهد الرعاية والتربية عن موضوع "دور الإرشاد التربوى الكنسى نحو تمكين المكرسة من تطوير خدمتها على ضوء تعاليم الكنيسة والمتغيرات العصرية ".

تكونت لجنة المناقشة من: نيافة الأنبا إبرآم رئيسًا ومناقشًا، والدكتور رسمى عبداللمك رستم مشرفـا، والدكـتور جمال شحاتة حبيب مناقشا، ونادية سعيد الرئيسة العامة لراهبات قلب يسوع المصريات ورئيسة اتحاد الرهبانيات النسائية بمصر، حيث عقدت المناقشة بمدرج السيدة العذراء مريم بمعهد الرعاية والتربية.

وبعد أن تمت المداولة بين أعضاء اللجنة تم التوصية بمنح الباحثة درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى.

يشرف على المعهد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الرئيس الأعلي لمعهد الرعاية والتربية، فيما يشغل نيافة الأنبا موسي أسقف عام الشباب منصب وكيل المعهد، وحضر المناقشة نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد.

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