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أخبار البلد

أسقف جنوب فرنسا يزور رئيس أساقفة مارسيليا الجديد للكنيسة الكاثوليكية

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:47 م
صدى البلد
سامح سلام
زار نيافة الانبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والقطاع الفرنسي من سويسرا رئيس أساقفة مارسيليا الجديد بجنوب فرنسا للكنيسة الكاثوليكية الأب جان مارس افيلانس.

ومن المقرر تجليس رئيس الأساقفة الجديد لمارسيليا بجنوب فرنسا للكنيسة الكاثوليكية اليوم الأحد، وتبادل نيافة الأنبا لوقا ورئيس الأساقفة خلال اللقاء الهدايا التذكارية.

من جانبه، أعرب رئيس الأساقفة الجديد ترحيبه بزيارة قداسة البابا تواضروس المقبلة لجنوب فرنسا، متطلعًا إلى مزيد من التعاون بين الكنيستين.

وسبق لرئيس الأساقفة الخدمة في مصر ولها مكانة كبيرة في قلبه، على حد قوله.

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