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محافظات

استعدادا للشتاء .. تعرف على نسب أعمال تطهير الشنايش والمطابق والمصبات بالإسكندرية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:55 ص
الإسكندرية
الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم اجتماعا مسئولي شركة الصرف الصحي، لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال موسم الشتاء، حيث تم مناقشة خطة تطهير الشنايش ومشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها علي مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ورؤساء الأحياء.

وخلال الاجتماع استعرض اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، نسب تطهير الشنايش والمطابق حتى يوم ١٥ سبتمبر الجاري، والتي تراوحت بين ٦٥ إلى ٨٥% على مستوى الأحياء.

وفيما يتعلق بأعمال تطهير المصبات أوضح "نافع"، أنه قد تم الانتهاء من أعمال تطهير 61 مصبا من أصل 66 مصبا على مستوى المحافظة، كما تم استعراض مخطط تنفيذ أعمال محاكاة نوات الأمطار. 

واستعرض رئيس شركة الصرف الصحي موقف مشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها في المناطق الساخنة على مستوى المحافظة، حيث تم الانتهاء من ربط خطي الصرف بشارع أبو قير ونهو أعمال الحقن للخط 250 مم.

وأشار "نافع"، إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ الحلول الهندسية بمنطقة الفنون الجميلة يوم 25 سبتمبر الجاري.

وتم استعراض أعمال تطهير منطقة أم زغيو تمهيدا لنقل سوق الحضرة، وكذلك أعمال إنشاء الشنايش الجديدة في بعض المناطق علي مستوي الأحياء تجنبا لحدوث تجمعات لمياه الأمطار بها حيث تم إنشاء 11 شنيشة جديدة خلال الأسبوع الماضي.

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