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أحمد موسى: جماعة الإخوان هدفها ضرب العلاقة بين الجيش والشعب.. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:14 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
حمزة شعيب
قال الإعلامى أحمد موسى، إن القوات المسلحة المصرية قامت بتأمين احتجاجات المصريين خلال الفترة الانتقالية عقب 2011.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"القوات المسلحة نقلت امتحانات الثانوية العامة فى طائرات خاصة خلال 2011".

وأضاف: "مصر عانت من نقص فى السلع الإستراتيجية بعد 2011 والقوات المسلحة وفرت سلعا تموينية لحل الازمة".

وأشار إلى أن جماعة الاخوان هدفها ضرب علاقة الشعب والرئيس والقوات المسلحة باستخدام التشويه والأكاذيب.

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