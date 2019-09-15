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أخبار العالم

سويسرا تنضم إلى الدول المنددة بالهجوم الإرهابي على السعودية

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:10 م
أحد منشآت أرامكو
أحد منشآت أرامكو بعد الهجوم عليها
أحمد قاسم
دانت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الأحد، الهجمات الإرهابية التي استهدفت معملي للنفط تابعين لشركة أرامكو، فجر أمس السبت.

وكانت كيلين كونواي مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرحت في وقت سابق خلال لقاء مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، بأن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك حال أي هجوم إيراني على السعودية.

وقال التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء أمس السبت، إنه يحقق لمعرفة المتورطين في الهجوم بطائرات ميسرة على معامل شركة أرامكو السعودية للنفط.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن الناطق باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أنه "بالإشارة للبيان الصادر من المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بشأن الهجوم الإرهابي صباح السبت على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية بمحافظة بقيق وهجرة خريص، وبناءً على التحقيقات الأولية المشتركة مع الجهات ذات العلاقة والمبنية على الدلائل والمؤشرات العملياتية والأدلة المادية بموقعي الهجوم الإرهابي، فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد أن التحقيقات لا زالت جارية لمعرفة وتحديد الجهات المسئولة عن التخطيط والتنفيذ لهذه الأعمال الإرهابية.

وأكد "المالكي" استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التهديدات الإرهابية للحفاظ على المقدرات الوطنية وكذلك أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار الاقتصاد العالمي".

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