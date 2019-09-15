مذبحة بشعة.. العثور على 44 جثة مقطعة داخل بئر عميقة في المكسيك ..صور

عثرت السلطات المكسيكية، على 44 جثة مقطعة الأوصال في بئر بعمق 30 مترًا.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، اكتشفت السلطات المكسيكية هذه الجريمة البشعة بداية هذا الشهر في لا بريمافيرا ، في ولاية خاليسكو، خارج مدينة جوادالاخارا.





وعُثر على الجثث بالصدفة عندما قامت الحفرات بالحفر في المنطقة المذكورة بعد شكاوى من السكان من رائحة كريهة بمنطقة سكنهم.





وتواجه السلطات الآن مشكلة متمثلة في تجميع أجزاء مختلفة من الجثث معًا، والتي وُضعت في 119 كيسًا أسود، من أجل التعرف على الضحايا.





بينما لاتزال بقايا جزاء المقطعة مجهولة الهوية، حيث فرض الجيش المكسيك كردونًا أمنيًا حول المنطقة لاستمرار عملية انتشال الجثث المقطعة.





أصبحت مدينة خاليسكو سيئة السمعة باعتبارها موطنًا لبعض عصابات المخدرات الأكثر عنفًا في المكسيك، وهذه هي ثاني مقبرة جماعية كبرى تم اكتشافها هذا العام.





وفي أغسطس، تم الإبلاغ عن أنه تم حتى الآن اكتشاف أكثر من 4000 جثة ضحية تتعلق بحروب عصابات المخدرات.



