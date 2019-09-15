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منوعات

في أمريكا.. ثمن الخيانة السجن

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:17 م
في أمريكا.. تمن الخيانة
في أمريكا.. تمن الخيانة السجن
رشا عبدالوهاب
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن خيانة الشريك في 7 ولايات أمريكية قد تتسبب في مشكلات قانونية، حيث تفضى إلى السجن 5 سنوات في ولاية أوكلاهوما، والمقاضاة في ساوث داكوتا.

وفي بعض الولايات، مازال يمكن للزوج/ الزوجة مقاضاة العشيق/ العشيقة بتهمة تخريب العلاقة الزوجية، وينطبق القانون على الطرف الثالث الذي تسبب في تخريب علاقة الزوجين.

وأوضحت صحيفة "ذا بيزنيس إنسايدر" البريطانية أن هذا القانون يطبق في ولايات مسيسبي ونورث كارولاينا وساوث داكوتا وهاواي ونيو مكسيكو.

في أوكلاهوما، قد تتسبب الخيانة في اتهامات جنائية تؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو غرامة تصل إلى 500 دولار، أو كليهما.

وبالنسبة لسكان إلينوي، تعتبر الخيانة جنحة من الفئة "أ"، وهو ما قد يعني السجن لمدة عام وغرامة قدرها 2500 دولار.

وتسمح قوانين الهجر في ولاية كارولينا الشمالية بمقاضاة الشركاء غير المخلصين.

وخلال دعوى قضائة أقامها الطبيب مارك ماليسيك ضد طبيب كان على علاقة بزوجته في 2017، قال القاضي ريتشارد ديتز أن رأيه في القضية إن هذه القوانين ولدت من رحم كراهية المرأة، وأنه حاليا يستخدمها محامو الطلاق لأخذ ميزة من الطرف الآخر".

وفي حالات سابقة من قانون "تأثير الهجر"، وصلت تسويات الطلاق إلى ملايين الدولارات، وبلغت أرقاما قياسية مثل 30 مليون دولار في نورث كارولاينا.

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