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فن

رنا سماحة ونداء شرارة تحييان حفلا غنائيا فى الأوبرا

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:47 م
نداء شرارة
نداء شرارة
أحمد إبراهيم
تحيى المطربة رنا سماحة والمطربة نداء شرارة حفلا غنائيا يوم 1 اكتوبر المقبل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيفى بدار الأوبرا، ومن المقرر أن يقام الحفل على المسرح المكشوف.

وتشدو كل من رنا ونداء بعدد من الأغانى التى تنال إعجاب الجمهور الأوبرالى، حيث تغنيان بعض الأغانى القديمة والحديثة.

يذكر أن نداء شرارة قدمت عددا من الأغاني منها "حبيتك بالتلاتة، وسهرانة أنا، وبتخون، وبعدو عطرك، ودرجات، وكلام في كلام"، كما غنَّت أكثر من ميدلي، وأغان متنوعة للعديد من النجوم منها "نخبي ليه، وقلب واحد، ويهون الليل، ويا مسهرني" وغيرها من الأغنيات.

بينما تستعد رنا سماحة الى طرح كليب اغنية جديدة بعنوان "اميرة الحب" وهى من كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع SuatAydogan.

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