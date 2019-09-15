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تعليم

جامعة مصر تحتفل بختام تدريبات جامعة الطفل بالتنسيق مع أكاديمية البحث العلمي

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:12 م
جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا
قسم التعليم
أقامت جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا الحفل الختامى للتدريبات الخاصة بجامعة الطفل وهو البرنامج الذي شارك فيه ٧٠ طفلا ونفذته الجامعة بالتنسيق مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر المشرف على مشروع جامعة الطفل.

وفى رسالته للمشاركين فى الحفل قال خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا، أن المشروع يستهدف فى المقام الأول القيام بثقل وترسيخ قدرات النشء والأجيال القادمة وذلك فى سياق المنظومة الشاملة والرائدة لتحقيق خطط التنمية المستدامة التى تضعها القيادة السياسية فى مصر نصب عينيها من اجل تحقيق نقلة قومية ونوعية فى كافة المجالات وعلى رأسها الاهتمام بتعليم الأجيال القادمة وفق احدث معايير الجودة العالمية فى مجالات التعليم والتدريس.

وتضمنت الاحتفالية العديد من الفقرات حيث قدمت التدريبات التى تلقاها الأطفال بجميع كليات الجامعة خاصة المعامل العملية بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية وذلك بهدف إطلاق إبداعاتهم وقدراتهم فى كافة المجالات العملية والفنية تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس.

حضر الاحتفال الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة والسيدة نيفين السيد نائب المدير التنفيذي بجامعة الطفل بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور تامر سمير مدير وحدة الطفل بالجامعة وعدد من أولياء الأمور.

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