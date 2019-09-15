تعميق العمل الحر ومشاركة المرأة بصنع القرار السياسي.. في ندوة جامعة الفيوم

شهد الدكتور محمد عيسى رئيس جامعة الفيوم والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الندوة التثقيفية التي حاضر خلالها الدكتور سمير سيف اليزل محافظ بني سويف الأسبق والأستاذ بكلية الزراعة.



يأتي ذلك في إطار استمرار معسكر إعداد القادة الذي تنظمه الجامعة تحت شعار (الفيوم وطنية) خلال الفترة من 13 وحتى 17 سبتمبر 2019 بحضور الدكتور أحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والدكتور وائل طوبار المنسق العام للأنشطة الطلابية بقاعة الاحتفالات الكبرى.



أكد الدكتور محمد عيسى أن القيادة السياسية تولي الشباب اهتمام بالغ باعتبارهم أمل ومستقبل الوطن، موضحًا أن الأنشطة الطلابية من ندوات تثقيفية ومعسكرات تعمل على بناء شخصية الطالب الجامعي بجانب التحصيل الدراسي ما يعود عليه بالنفع في سرعة الاندماج بالمجتمع والالتحاق بسوق العمل، مشيدًا بتميز طلاب جامعة الفيوم بوجه عام والطلاب المشاركين خلال معسكر إعداد القادة الذين تفخر بهم الجامعة والذين سيكون لهم مستقبل باهر خلال الأعوام القادمة موجهًا الطلاب بضرورة التحلي بالإخلاص والأخلاق والانتماء لرفعة شأن جامعة الفيوم ووطننا الغالي مصر.



كما أشاد الدكتور خالد عطا الله بالمستوى الأخلاقي والتطوعي الذي أظهره الطلاب المشاركون خلال معسكر إعداد القادة ما جعلهم خير ممثل لجامعة الفيوم، متابعًا أن الأنشطة الطلابية تعكس انتماء الطلاب للوطن وحماسهم وإخلاصهم بهدف خدمته ورفعة شأنه.



وخلال الندوة التثقيفية قام الدكتور سمير سيف اليزل باستعراض عدد من المحاور التي تدور حول محافظة الفيوم من حيث أصل التسمية التي تعنى أرض البحيرة وأن التمساح كان إله أهالي المحافظة قديمًا مما يدل على أن البحيرة كانت من المياه العذبة الأمر الذي أوجد الأراضي الخصبة مما جعلها من أفضل المناطق في الإنتاج الغذائي فأصبحت سلة الغلال لأوروبا مما جعلها مطمعًا للجهات الاستعمارية في القدم.



وأكد د سمير سيف اليزل أهمية تعميق فكر العمل الحر لدى الطلاب وأهمية الاستفادة من اهتمام القيادة السياسية بتخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب متناولًا محاور استراتيجية آفاق التنمية التي تؤكد على أهمية استثمار ما لا يقل عن 70% من إجمالي مساحة محافظة الفيوم لإقامة المشروعات الاقتصادية وكذلك كيفية معالجة معوقات تنمية بحيرة قارون وزيادة الإنتاج السمكي بها وأهمية القضاء على الأمية ومعالجة النمو السكاني الذي يؤثر سلبًا على مشروعات التنمية، وضرورة التوسع في استخدام الصوب الزراعية بهدف التصدير والاهتمام بالسياحة الريفية بمحافظة الفيوم مؤكدًا ضرورة مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي.