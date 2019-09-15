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عكاشة: جماعة الإخوان أكبر التنظيمات الإرهابية على المستوى الدولي .. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:50 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، أن الإرهاب يُعد من القضايا الأساسية والجوهرية التي يعاني منها العالم ويتحدث عنها ويضعها الآن على رأس أولوياته، موضحًا أن المؤتمر استعرض سمات المرحلة الفارقة التي تمر بها الساحة العالمية، والتي تمر بتحولات عديدة استثنائية منذ 2011 وحتى الآن مستمرين بفصولها.

أضاف عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على فضائية ten، أن جماعة الإخوان الإرهابية وكذلك القاعدة وتنظيم "داعش" الإرهابي من أكبر التنظيمات الإرهابية على المستوى الدولي، ويطلقون على أنفسهم قادة الساحة الجهادية في أدبياتهم.

أشار عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، إلى أنه تمت مناقشة قضية "العائدين من داعش"، بالمؤتمر، حيث إن عشرات الآلاف من المقاتلين في حالة ترحال بعد تفكيك التنظيمات الإرهابية، الأمر يحتاج إلى قدر من الاهتمام وإيقاظ الوعي.

أشار عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف أن المشهد الأمنى والإرهابي ما يمكن توقعه خلال الفترة الزمنية المقبلة والاستعداد له ومحاولة تفكيكه.

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