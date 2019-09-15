ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ميعرفوش ربنا ومعندهمش دين.. أحمد موسى يحذر: لجان إلكترونية رهيبة تهاجم الدولة ..فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:19 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي حظي بحب شعبي كبير لم يحظَ به أي رئيس سابق، وكان من الممكن ألا يتخذ قرارات الإصلاح الاقتصادي حفاظا على هذه الشعبية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، على قناة "صدى البلد"، «الفترة المقبلة صعبة تحتاج إلى وقوف المواطن بجوار بلده»، متابعا «هناك لجان إلكترونية رهيبة في الفترة الحالية، والشتيمة واحدة، دول ناس ميعرفوش ربنا وملهمش علاقة بالدين».

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن «بي بي سي» تهتم بنشر كل ما يهدد الدولة، متابعا «معنديش مشكلة ومش شايفك خالص.. مش ده اللي هيخوفنا»، موضحا «بي بي سي شايلة مصر فوق دماغها.. مصر عاملة لكم ايه؟ مش عايزنها تستقر وتكبر».

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الإعلام أصبح غير مهني، متابعا «في الماضي كانت الوثائق تدعم الأخبار، ولا يمكن نشر أي خبر إلا بوجود وثيقة تؤكد الخبر»، مشددا على أن الإعلام الدولي يبحث فقط عن الشائعات، لذا يشتم الرئيس الأمريكي ترامب يوميا إعلامه لأنه لا يقول الحقيقة.

ترشيحاتنا

نشوى مصطفى تتصدر جوجل بعد أغنية فرح ابنتها .. فيديو

محمد الباز: الإخوان كانوا بيقلوا سمك في قصر الاتحادية

خلفا لـ تركى ال الشيخ.. رئيس جديد لـ الاتحاد العربى لكرة القدم

تنظف بفرش البلاط .. البيطريين تحذر من نوع كارثي من الجبنة الرومي

السوبر الأفريقي.. التاريخ ينصف الزمالك أمام الترجي.. تعرف على تاريخ مواجهات الفريقين

رئيس الضرائب العقارية للمواطنين: إجراء ضروري قبل شراء الوحدات السكنية

الخطيب يستجيب.. فايلر يضغط على مسئولي الأهلي بهذا الأمر قبل لقاء الزمالك في السوبر

بالأحضان والقبلات .. إيهاب جلال يودع لاعبي المصري .. الأقرب لتولي تدريب منتخب مصر .. فيديو

متابعة تحرج مفيدة شيحة بسبب أنفها.. ورد غير متوقع من الإعلامية

بالصور.. ليلة مقتل أبو حمزة الإرهابى.. تفاصيل مأمورية الفجر والثأر لشهداء الجيش والشرطة من خلية جلبانة بشمال سيناء

رسميا.. الترجى بطلا لدورى أبطال أفريقيا بعد فضيحة رادس بشكل نهائى

حملوه على الأعناق.. مؤمن زكريا يفاجئ الجمهور المحتشد أسفل منزله.. شاهد ماذا فعل

اتحاد الكرة ينصف الأهلي وبيراميدز ويتجاهل الزمالك فى مؤجلات الدوري.. تفاصيل

خلفا لـ تركى ال الشيخ.. رئيس جديد لـ الاتحاد العربى لكرة القدم

نرجسية شديدة .. استشاري نفسي: حركات محمد علي المفرطة تشير إلى تعاطية للمخدرات .. شاهد

بعد الهزيمة من جينيراسيون.. مرتضى منصور يتصل هاتفيا ببعثة الزمالك في السنغال.. اعرف السبب

بالتول الأبيض .. نانسي عجرم في عمادة ابنتها الصغيرة مع زوجها

سلف ودين.. جنش يوجه رسالة خاصة جدا لـ شيكابالا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر .. كارمن سليمان بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

فستان شفاف مثير .. دوللي شاهين بإطلالة غير متوقعة على الإنستجرام

بالتول الأبيض .. نانسي عجرم في عمادة ابنتها الصغيرة مع زوجها