ميعرفوش ربنا ومعندهمش دين.. أحمد موسى يحذر: لجان إلكترونية رهيبة تهاجم الدولة ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي حظي بحب شعبي كبير لم يحظَ به أي رئيس سابق، وكان من الممكن ألا يتخذ قرارات الإصلاح الاقتصادي حفاظا على هذه الشعبية.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، على قناة "صدى البلد"، «الفترة المقبلة صعبة تحتاج إلى وقوف المواطن بجوار بلده»، متابعا «هناك لجان إلكترونية رهيبة في الفترة الحالية، والشتيمة واحدة، دول ناس ميعرفوش ربنا وملهمش علاقة بالدين».





وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن «بي بي سي» تهتم بنشر كل ما يهدد الدولة، متابعا «معنديش مشكلة ومش شايفك خالص.. مش ده اللي هيخوفنا»، موضحا «بي بي سي شايلة مصر فوق دماغها.. مصر عاملة لكم ايه؟ مش عايزنها تستقر وتكبر».



