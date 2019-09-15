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فضيحة جديدة للجزيرة.. تفاصيل مثيرة ..فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:42 م
كذب الجزيرة
كذب الجزيرة
خالد محيي الدين
قال الإعلامي محمد الباز، إن الجزيرة القطرية نشرت صورة مفبركة لـ حريق هائل بمحطة مياه "بنها"، حيث قامت المحطة بنشر صورة حقيقية للحريق البسيط الذي نشب بداخلها.

وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن رجال الإطفاء والحماية المدنية تمكنوا من إخماد الحريق الذي نشب بالطابق الثالث داخل المحطة، دون وقوع أي خسائر فادحة أو أرواح.

وأشار إلى أن المنصات الإخوانية المعادية تهدف لتدمير دعائم الدولة المصرية، مؤكدا أن هناك الكثير من الدلائل التي أظهرت كذب تلك المنصات الإعلامية المعادية.

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