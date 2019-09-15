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أخبار العالم

ضربة جديدة للإرهابية .. إخوان تونس تعترف بهزيمتها في انتخابات الرئاسية

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:48 م
الرئيس التونسي الأسبق
الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي
حسام رضوان
أقر الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي بهزيمته في الانتخابات الرئاسية الجارية.

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في ثاني انتخابات ديمقراطية تشهدها البلاد.

وكان المرزوقي المحسوب على جماعة الإخوان تولى رئاسة البلاد عقب ثورة 2011، وحتى عام 2014.

ومن المقرر البدء في فرز الأصوات على الفور، فيما تجاوزت نسبة الاقبال على التصويت - حتى الساعة الخامسة مساء - 35 %، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فيما أشادت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات بسير العملية الانتخابية التي جرت في أجواء هادئة.

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