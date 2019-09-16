وقفة بإحدى شركات البترول عقب وفاة 4 عاملين في حادث بحقل كهرمانة

نظمت اليوم الشركة الفرعونية للبترول، بحضور رئيس الشركة، وقفة للسلامة "Safety stand-Down"، في جميع مواقع العمل لمناقشة وعرض حادث شركة خالدة بمنطقة حقول كهرمانة والدروس المستفادة من الحادث وذلك تأكيدًا على الاهتمام بنظم السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بالشركة.



وحرصا من قيادات الفرعونية للبترول علي الدعم المستمر للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وجعلها قيمة أساسية للحفاظ على سلامة العاملين والمنشأة حيث أن الشركة الفرعونية حققت حتى الآن 18 مليون ساعة عمل بدون اصابات أو أي وقت ضائع، وكان ذلك فى حضور مدير المنطقة ومديرو العموم وجميع العاملين والشركات المقاولة ورئيس اللجنة النقابية بالشركة.



وتضمنت الوقفة وضع الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث والدروس المستفادة منها وتضمنت رسالة إلى جميع العاملين بالشركة الى ضرورة الالتزام بسياسة الشركة للسلامة بالتعليمات والقوانين والإجراءات الواجب اتباعها.



وفقد 4 من شباب شركة خالدة للبترول، قبل أسبوع، وذلك في حقول كهرمان أثناء عودتهم من آبار منطقة مينيس، بعدما اصطدمت سيارتهم ببريمة سينو ثروة في حقول خالدة للبترول، وتم جثامين المتوفين الى مستشفى مطروح العام، قبل تسليمهم لذويهم.