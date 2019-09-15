أحمد موسى: السيسي يحظى بشعبية غير مسبوقة.. وكان ممكن يتغاضى عن الإصلاح الاقتصادي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي حظي بحب شعبي كبير لم يحظ به أي رئيس سابق، وكان من الممكن ألا يتخذ قرارات الإصلاح الاقتصادي حفاظا على تلك الشعبية.



وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «الفترة المقبلة صعبة تحتاج إلى وقوف المواطن بجوار بلده»، متابعا: «هناك لجان إلكترونية رهيبة في الفترة الحالية، والشتيمة واحدة، دول ناس ميعرفوش ربنا وملهمش علاقة بالدين».



وأشار إلى أن «بي بي سي» تهتم بنشر كل ما يهدد الدولة المصرية، متابعا: «معنديش مشكلة ومش شايفك خالص.. مش ده اللي هيخوفنا»، متابعا: «بي بي سي شايلة مصر فوق دماغها.. مصر عاملة لكم ايه؟ مش عايزينها تستقر وتكبر».



وأكد موسى أن الإعلام أصبح غير مهني، متابعا: «في الماضي كانت الوثائق تدعم الأخبار، ولا يمكن نشر أي خبر إلا بوجود وثيقة تؤكد الخبر»، مشددا على أن الإعلام الدولي يبحث فقط عن الشائعات، لذا يشتم الرئيس الأمريكي ترامب يوميا إعلامه لأنه لا يقول الحقيقة.