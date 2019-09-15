عكاشة: المجتمع عليه دور في محاربة الإرهاب .. فيديو

أكد العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن الجانب الفكرى والثقافي لمواجهة ظاهرة الإرهاب، مؤكدا على ضرورة تكاتف المجتمع بالفكر مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لمحاربة الإرهاب.



وأضاف عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف خلال حواره ببرنامج "رأي عام"، على فضائية"ten"، أن الرئيس تحدث عن البعد الدولي وضرورة التكاتف حتى نكون على أهبة الاستعداد للخطر.



وتابع عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف أن المجتمع عليه دور كبير لا يقل عن الجندي الذي يحمل السلاح لمحاربة الإرهاب، حيث إن الأخطار تتطور بأسرع مما نتخيل ونتصور.



وأشار عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف إننا نعيش في منطقة على صفيح ساخن بشكل دقيق ، فالتشابكات بين التنظيمات الإرهابية خارج نسق الدولة الوطنية.