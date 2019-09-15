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خبيرة مصرفية: توقعات بارتفاع معدلات النمو خلال عام .. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:50 م
صدى البلد
أيمن سيد
قالت الخبيرة المصرفية الدكتورة سحر الدماطي، إن كلمة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم خلال فعاليات مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية قد لخصت بإيجاز وبقوة كافة المحاور الرئيسية فى الإصلاح الاقتصادي .

وأضافت الدماطي فى مداخلة هاتفية لبرنامج " اليوم" أنه من ضمن الإصلاح الاقتصادى المظلة الاجتماعية والمشروعات القومية.

وأكدت أهمية التشريعات التي تم سنها من أجل تشجيع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الأجنبي للدخول إلى السوق المصرية بقوة.

وأضافت أنه يجب أن يكون هناك تنسيق قوي مابين القطاع الخاص وما بين الحكومة ويعتبر هذا الأمر الأساس فى النمو المستهدف ومن المتوقع أن نصل خلال سنة إلى 6%.

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