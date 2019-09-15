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برلمان

برلمانية تطالب بوضع شروط لإنشاء جامعات خاصة جديدة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:34 م
آمنة نصير عضو مجلس
آمنة نصير عضو مجلس النواب،
حسن رضوان
قالت آمنة نصير عضو مجلس النواب، إن افتتاح جيل جديد من الجامعات الخاصة يساهم بشكل كبير بالتوسع في العملية التعليمية وتبادل المعرفة والمعلومات ونقل الخبرات.

وأضافت "نصير" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن افتتاح هذه الجامعات في مصر لابد أن يعتمد على شروط تحقق الموازنة بين التعليم المصري والتعليم الخارجي بمعنى أن نأخذ منهم ولا نتخلى عن خصوصيات التعليم الاساسية من الثقافة والمبادئ وغيرها.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن تكون هذه الجامعات تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والفنيين المتخصصين في هذا المجال حتى يحققوا التوازن بين التعليم المصري والخارجي بالشكل المطلوب.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في كلمته في جلسة اسأل الرئيس ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب : "سوف نفتتح جيلا جديدا من الجامعات الخاصة، وأصررنا على أن يكون هناك توأمة وشراكة مع جامعات متقدمة في العالم كي تكون الشهادة المعتمدة من الجامعة لها مكان وثقل".

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