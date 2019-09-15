اخبار النادي الأهلي 15 - 9 - 2019.. تعرف على مباريات الأهلي في الدور الأول بالدوري وحقيقة انضمام كهربا للقلعة الحمراء

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم "الأحد"، 15 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:
حملوه على الأعناق.. مؤمن زكريا يفاجئ الجمهور المحتشد أسفل منزله.. شاهد ماذا فعل
حرصت جماهير النادي الأهلي على دعم مؤمن زكريا لاعب الفريق الذي يعاني من إصابة سببت له أزمة نفسية، وذلك بالتجمع عند منزله والهتاف له.
شباب الأهلي يتعادل مع سموحة 1 - 1 في افتتاح دوري الجمهورية
تعادل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 1999 مع ضيفه سموحة بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الأولى من دوري الجمهورية للشباب.
نجم الأهلي يكشف موقفا صادما لـ مانويل جوزيه أرعب الصفاقسي في نهائي 2006.. فيديو
كشف أنيس بوجلبان نجم الأهلي السابق عن الوجه الآخر لـ مانويل جوزيه المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وكيف كان عصبيًا يفعل أي شيء يروق له في أي وقت.
مباريات الأهلي في الدور الأول بالدوري.. الملاعب والمواعيد
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، جدول الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز فى ضوء ما أسفرت عنه قرعة المسابقة التي أجريت يوم الخميس الماضي.
هدية خاصة من نادي كانو سبورت لرئيس الأهلي .. تعرف عليها
أهدى فينناسيو توماس، مدير نادي كانو سبورت، طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في غينيا، قميص نادي كانو سبورت مدون عليه من الخلف «الخطيب ورقم ١٠».
حقيقة إنضمام محمود كهربا لـ الاهلي في الانتقالات الصيفية
كشفت مصادر خاصة أن النادي الأهلي لن يضم محمود كهربا لاعب وسط الزمالك السابق وأفيس البرتغالي الحالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
حملوه على الأعناق.. مؤمن زكريا يفاجئ الجمهور المحتشد أسفل منزله.. شاهد ماذا فعل
حرصت جماهير النادي الأهلي على دعم مؤمن زكريا لاعب الفريق الذي يعاني من إصابة سببت له أزمة نفسية، وذلك بالتجمع عند منزله والهتاف له.
شباب الأهلي يتعادل مع سموحة 1 - 1 في افتتاح دوري الجمهورية
تعادل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 1999 مع ضيفه سموحة بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الأولى من دوري الجمهورية للشباب.
نجم الأهلي يكشف موقفا صادما لـ مانويل جوزيه أرعب الصفاقسي في نهائي 2006.. فيديو
كشف أنيس بوجلبان نجم الأهلي السابق عن الوجه الآخر لـ مانويل جوزيه المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وكيف كان عصبيًا يفعل أي شيء يروق له في أي وقت.
مباريات الأهلي في الدور الأول بالدوري.. الملاعب والمواعيد
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، جدول الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز فى ضوء ما أسفرت عنه قرعة المسابقة التي أجريت يوم الخميس الماضي.
هدية خاصة من نادي كانو سبورت لرئيس الأهلي .. تعرف عليها
أهدى فينناسيو توماس، مدير نادي كانو سبورت، طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في غينيا، قميص نادي كانو سبورت مدون عليه من الخلف «الخطيب ورقم ١٠».
حقيقة إنضمام محمود كهربا لـ الاهلي في الانتقالات الصيفية
كشفت مصادر خاصة أن النادي الأهلي لن يضم محمود كهربا لاعب وسط الزمالك السابق وأفيس البرتغالي الحالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.