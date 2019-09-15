برلماني يكشف أهمية افتتاح جامعات خاصة بمصر

أشاد عبد الرحمن البكري عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بتنويه الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح جيل جديد من الجامعات الخاصة، مؤكدًا أنه يحقق نقلة نوعية في التعليم المصري.





وأضاف "البكرى" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ربط الجامعات المصرية بالجامعات المتقدمة سيجعل التعليم المصري على خارطة التعليم العالمي، لافتًا إلى أن فكرة التوامة بين هذه الجامعات ستصب في صالح التعليم المصري في النهاية من خلال رفع تصنيف التعليم في مصر إلى العالمية.





وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إلى أن الهدف الرئيسي من توأمة الجامعات هو تخريج منتج تعليمي ينافس الكفاءات والخبرات بالأسواق العالمية لرفع اسم مصر عاليًا، مؤكدًا أن التعليم هو أقوى سلاح يمكن استخدامه لتغيير العالم.





يأتي ذلك بعد أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم نقوم بميكنة امتحانات الجامعات لتحييد العمل البشري في التقييم لطلبة الجامعات، ونعمل على ميكنة كل الامتحانات للتعليم الجامعي.



