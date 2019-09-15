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سامية حسين تكشف آخر موعد لتحصيل الضريبة العقارية بدون زيادة..فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:20 م
سامية حسين
سامية حسين
حمزة شعيب
كشفت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، الفئات المطالبة بتسديد الضريبة العقارية.

وقالت حسين خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الضريبة العقارية تسدد من قبل المالك والمستغل والمنتفع بالشقة، حيث يستثنى المستأجر»، مشيرة إلى أن الضريبة العقارية مستحقة فى يناير من كل عام، بدون زيادة حتى يناير 2022 .

وأوضحت أن القانون يسمح للممول بتسديد الضريبة كاملة، أو نصف قيمتها قبل 30 يونيو والنصف الآخر قبل نهاية العام.

ولفتت رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أن 13 ديسمبر آخر موعد لتسديد الضريبة المستحقة عن العام الجاري، مشيرة إلى أنه تم تحصيل 5.1 مليار جنيه قيمة الضرائب العقارية العام الماضي.

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