شاهد.. احتفال وائل كفورى بعيد ميلاده

احتفل الفنان وائل كفورى بعيد ميلاده وسط حضور عدد من النجوم العرب والأهل والأقارب ولعل من أبرزهم المطرب ملحم زين.



وقام وائل كفورى بغناء عدد من الأغانى التى نالت إعجاب الحضور وصادف أمس عيد ميلاد وائل كفوري الذي أكمل عامه الـ45، فهو من مواليد 14 سبتمبر 1974.



وبدأ وائل كفوري مشواره الفني عام 1992، وقدم عددا كبيرا من الألبومات الغنائية منها سألوني وحكاية عاشق وبيحن وميت فيكي.



حياة وائل كفوري العاطفية مثيرة للجدل دائمًا، ورغم أنه تزوج من أنجيلا بشارة منذ عام 2011 حتى 2019، إلا أنه لم يسلم من الشائعات خلال هذه الفترة، حيث طاردته شائعات كثيرة بالوقوع في حب عدد من النجمات منهن نوال الزغبي وإليسا ومايا دياب.



ولكن في كل مرة كان يخرج مدير أعمال وائل كفوري لينفي هذه الشائعات.



