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15 مليون وحدة سكنية معفاة من الضريبة العقارية.. تعرف عليها .. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:29 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه تم تحصيل ما يقرب من 800 مليون جنيه، من قيمة الضرائب العقارية المستحقة عن 2019 حتى الآن.

وتابعت حسين خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «نستهدف تحصيل 6.7 مليار جنيه كقيمة إجمالية للضرائب العقارية خلال العام الجاري»، مناشدة الممولين بتسديد قيمة الضريبة قبل نهاية العام.

وأوضحت أنه يجوز تقسيط الضريبة المستحقة حتى قبل نهاية العام، معلقة «حال عدم تسديد قيمة الضريبة بالكامل قبل أول يناير من العام الجديد، يتم تحصيل غرامة».

وأشارت إلى أن ما يقرب من 15 مليون وحدة متواجدة بالقرى والنجوع والمناطق الشعبية تعتبر معفاة من الضرائب العقارية، كون قيمتها لا تتعدى 2 مليون جنيه، مطالبة ملاك هذه الوحدات بتقديم مطالب إعفاء إلى المصلحة.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن وحدات الإسكان الاجتماعي معفاة من الضريبة العقارية.

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