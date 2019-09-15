تركي آل الشيخ وألميريا .. عندما تتفوق على ستيف جوبز في عبقرية التسويق

"السوشيال ميديا" هو نهج تسويقي يتبعه عدد من الشركات وأصحاب الأملاك لجذب أكثر عدد من المتأثرين بهذا المنتج، فمنهم من يحدث ضجة أكثر ومنهم من يحدث ضجة أقل، إضافة إلى الاستمرارية والتي تعد عاملا مهما لضمان المكسب، لكن الجديد ليس بيع منتج أو الترويج لمطعم بل هو جذب المشجعين.





وهو ماحدث خلال الآونة الأخيرة من المتابعة الشيقة للدوريات الأوروبية، ولكن الأهم للمتابع العربي والمصري بالتحديد هو الدوري المصري الذي دخل عليه نادي بيراميدز الذي كان يملكه المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، الذي أثار ضجة قوية واستطاع في وقت قصير جذب الكثير من المتابعين والمشجعين لفريقه والوصول إلى مراكز مميزة خلال مشاركاته المحلية والأفريقية.





وبعد أن حقق سمعة مميزة بل رائعة بين الجماهير المصرية، أطلق العنان إلى التطور خارج المجال العربي، فانطلق آل الشيخ إلى الدوري الإسباني، وحصل على عقود تملك نادي الميريا الذي يشارك في الدوري الإسباني الدرجة الأولى، وبالفعل صنع الفارق بدعمه المعنوي الذي اكتسب من خلال مجهوده الشخصي الملايين من المتابعين في وقت وجيز جدًا، وأيضًا دعمه ماديًا بالصفقات القوية التي أصبحت مصدر الفوز للفريق وسبيله إلى الوصول لمبتغاه والتواجد في الدوري الإسباني.





التسويق لنادي "ألميريا" اختلف عن غيره من الأندية الأخرى، فغالبًا ما تستخدم إدارات الأندية النجوم للترويج لناديهم عبر إعلانات تجعل المشجع يلتفت إلى هذا النادي بسبب لاعب واحد يحبه على سبيل المثال كريستيانو رونالدو الذي بسببه زادت شعبية دوري كامل وذلك بعد انتقاله للدوري الإيطالي، وهو الأمر الذي يكلف النادي الوليد مبالغ طائلة.





لكن يبقي السؤال كيف تفوق تركي آل الشيخ؟