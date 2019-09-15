ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تركي آل الشيخ وألميريا .. عندما تتفوق على ستيف جوبز في عبقرية التسويق

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:16 م
تركي ال شيخ
تركي ال شيخ
أحمد هاني - عمرو أبو بكر
"السوشيال ميديا" هو نهج تسويقي يتبعه عدد من الشركات وأصحاب الأملاك لجذب أكثر عدد من المتأثرين بهذا المنتج، فمنهم من يحدث ضجة أكثر ومنهم من يحدث ضجة أقل، إضافة إلى الاستمرارية والتي تعد عاملا مهما لضمان المكسب، لكن الجديد ليس بيع منتج أو الترويج لمطعم بل هو جذب المشجعين.

وهو ماحدث خلال الآونة الأخيرة من المتابعة الشيقة للدوريات الأوروبية، ولكن الأهم للمتابع العربي والمصري بالتحديد هو الدوري المصري الذي دخل عليه نادي بيراميدز الذي كان يملكه المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، الذي أثار ضجة قوية واستطاع في وقت قصير جذب الكثير من المتابعين والمشجعين لفريقه والوصول إلى مراكز مميزة خلال مشاركاته المحلية والأفريقية. 

وبعد أن حقق سمعة مميزة بل رائعة بين الجماهير المصرية، أطلق العنان إلى التطور خارج المجال العربي، فانطلق آل الشيخ إلى الدوري الإسباني، وحصل على عقود تملك نادي الميريا الذي يشارك في الدوري الإسباني الدرجة الأولى، وبالفعل صنع الفارق بدعمه المعنوي الذي اكتسب من خلال مجهوده الشخصي الملايين من المتابعين في وقت وجيز جدًا، وأيضًا دعمه ماديًا بالصفقات القوية التي أصبحت مصدر الفوز للفريق وسبيله إلى الوصول لمبتغاه والتواجد في الدوري الإسباني.

التسويق لنادي "ألميريا" اختلف عن غيره من الأندية الأخرى، فغالبًا ما تستخدم إدارات الأندية النجوم للترويج لناديهم عبر إعلانات تجعل المشجع يلتفت إلى هذا النادي بسبب لاعب واحد يحبه على سبيل المثال كريستيانو رونالدو الذي بسببه زادت شعبية دوري كامل وذلك بعد انتقاله للدوري الإيطالي، وهو الأمر الذي يكلف النادي الوليد مبالغ طائلة.

لكن يبقي السؤال كيف تفوق تركي آل الشيخ؟
السياسة المتبعة دائمًا في الدوريات مثل الهندي والصيني وغيرها كما قلنا هو جلب النجوم، أمثال رونالدينيو وأوسكار وهالك وإيجالو وغيرهم من النجوم مما يستدعي أموالًا طائلة، لكن استراتيجية آل الشيخ كانت مختلفة تمامًا، وهو التركيز على منطقة الشرق الأوسط والتي تعد "منجم" من عشاق الكرة، حيث اعتمد علي توزيع جوائز على المشجعين وهو نسبيًا أقل بكثير من أن تجلب نجمًا لامعًا، كما قام بالتعاقد مع عدد من رديف الأندية الكبرى وصلت لـ 13 صفقة تعتبر نجوما يتناسبون مع مستوى الدوري الإسباني، كما استعان بعدد من نجوم الرياضة علي السوشيال ميديا مثل أحمد عفيفي وأحمد رأفت.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجم برشلونة أول صفقات تركي ال الشيخ في نادي الميريا

الخامسة..تركي آل الشيخ يعلن عن صفقة جديدة من الليجا لـ ألميريا

تركى آل الشيخ يعلن التعاقد مع الصفقة التاسعة لـ ألميريا الإسباني

سيارة 2019 لأول فائز بمسابقة تركي آل الشيخ.. تفاصيل

تركى ال الشيخ يعلن التعاقد مع الصفقة العاشرة لـ ألميريا الإسباني

تركى ال شيخ يكشف شروط المسابقة الجديدة لـ نادى الميريا

ترشيحاتنا

بالصور.. ليلة مقتل أبو حمزة الإرهابى.. تفاصيل مأمورية الفجر والثأر لشهداء الجيش والشرطة من خلية جلبانة بشمال سيناء

فستان شفاف مثير .. دوللي شاهين بإطلالة غير متوقعة على الإنستجرام

محمد الباز: الإخوان كانوا بيقلوا سمك في قصر الاتحادية

تراجع في 15 بنكا.. سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم 15 سبتمبر

سر غضب ويليام من الصور العارية لـ الأميرة ديانا

اتحاد الكرة ينصف الأهلي وبيراميدز ويتجاهل الزمالك فى مؤجلات الدوري.. تفاصيل

الخطيب يستجيب.. فايلر يضغط على مسئولي الأهلي بهذا الأمر قبل لقاء الزمالك في السوبر

بالأحضان والقبلات .. إيهاب جلال يودع لاعبي المصري .. الأقرب لتولي تدريب منتخب مصر .. فيديو

رسميا.. الترجى بطلا لدورى أبطال أفريقيا بعد فضيحة رادس بشكل نهائى

حملوه على الأعناق.. مؤمن زكريا يفاجئ الجمهور المحتشد أسفل منزله.. شاهد ماذا فعل

اتحاد الكرة ينصف الأهلي وبيراميدز ويتجاهل الزمالك فى مؤجلات الدوري.. تفاصيل

خلفا لـ تركى ال الشيخ.. رئيس جديد لـ الاتحاد العربى لكرة القدم

بعد الهزيمة من جينيراسيون.. مرتضى منصور يتصل هاتفيا ببعثة الزمالك في السنغال.. اعرف السبب

سلف ودين.. جنش يوجه رسالة خاصة جدا لـ شيكابالا

المصري يكشف تفاصيل إتمام تعاقد منتخب مصر مع إيهاب جلال ..فيديو

سيارة بورش 2019.. تركي آل الشيخ يرصد جائزة كبرى.. جاوب واكسب

هبوط اضطرارى.. اهتزاز ديسابر والصفقات الفشنك يهددان أسطورة بيراميدز

نجم الأهلي يكشف موقفا صادما لـ مانويل جوزيه أرعب الصفاقسي في نهائي 2006.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر .. كارمن سليمان بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

فستان شفاف مثير .. دوللي شاهين بإطلالة غير متوقعة على الإنستجرام

بالتول الأبيض .. نانسي عجرم في عمادة ابنتها الصغيرة مع زوجها