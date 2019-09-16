الرئيس السيسي يعطى اشارة ميلاد جيل جديد من الجامعات الخاصة.. برلمانيون: يساهم في تخريج جيل واعد يرفع اسم مصر.. يضع التعليم المصري على الخريطة العالمية

مفاجأة حول أفتتاح أول فرع للجامعة الكندية في مصر

برلمانية :

وضع شروط تحقق التوازن العلمي لافتتاح جامعات خاصة



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم نقوم بميكنة امتحانات الجامعات لتحييد العمل البشري في التقييم لطلبة الجامعات، ونعمل على ميكنة كل الامتحانات للتعليم الجامعي.



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في جلسة اسأل الرئيس ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب المنعقد بمركز المنارة،: "سوف نفتتح جيلا جديدا من الجامعات الخاصة، وأصرينا على أن يكون هناك توأمة وشراكة مع جامعات متقدمة في العالم لتكون الشهادة المعتمدة من الجامعة لها مكانه وثقل".



وأكدت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن البرلمان قام بالموافقة على إعداد فروع للجامعات الاجنبية التي تعطي شهادات معترف بها عالميًا في مصر، موضحة أن في بداية عام 2020 سيتم افتتاح أول فرع للجامعة الكندية في العاصمة الادارية تحت اشراف وزارة التربية والتعليم.



وأضافت "نصر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الهدف الرئيسي من وجود هذه الجامعات تطوير المنظومة التعليمية في مصر وتخريج جيل واعد قادر على القيادة وتحمل المسؤولية، مؤكدة إلى أن توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار خلال مؤتمر الشباب وعمل بروتوكول تعاون مع الجامعات الاجنبية يساهم بشكل كبير في رفع تصنيف الجامعات المصرية إلى العالمية.



وتوقعت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إلى وصول التعليم في مصر إلى العالمية قريبا، مما يتم من تطورات وإنجازات في ملف التعليم خلال الفترة السابقة وما سيتم تطويره خلال الأيام المقبلة.



وفي المقابل قالت آمنة نصير عضو مجلس النواب، أن افتتاح جيل جديد من الجامعات الخاصة يساهم بشكل كبير بالتوسع في العملية التعليمية وتبادل المعرفة والمعلومات ونقل الخبرات.



وأضافت "نصير" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن افتتاح هذه الجامعات في مصر لابد أن تعتمد على شروط تحقق الموازنة بين التعليم المصري والتعليم الخارجي بمعنى أن نأخذ منهم ولا نتخلى عن خصوصيات التعليم الاساسية من الثقافة والمبادئ وغيرها.



وأشارت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن تكون هذه الجامعات تحت أشراف وزارة التربية والتعليم والفنيين المتخصصين في هذا المجال حتى يحققون التوازن بين التعليم المصري والخارجي بالشكل المطلوب.



وفي السياق ذاته أشاد عبد الرحمن البكري عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بتنويه الرئيس عبد الفتاح السيسي عن افتتاح جيلا جديدا من الجامعات الخاصة، مؤكدًا يحقق نقلة نوعية في التعليم المصري.



وأضاف "البكرى" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ربط الجامعات المصرية الجامعات المتقدمة سيجعل التعليم المصري على خارطة التعليم العالمي، لافتًا إلى أن فكرة التوامة بين هذه الجامعات ستصب في صالح التعليم المصري في النهائية من خلال رفع تصنيف التعليم في مصر إلى العالمية.



وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إلى أن الهدف الرئيسي من توأمة الجامعات هو تخريج منتج تعليمي ينافس الكفاءات والخبرات بالأسواق العالمية لرفع اسم مصر عاليًا، مؤكدًا أن التعليم هو أقوى سلاح يمكن استخدامه لتغيير العالم.