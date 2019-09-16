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مرأة

بنتى كبرت.. شام الذهبي ابنة أصالة فى إطلالة كاجول فى عيادتها الخاصة

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:12 ص
اصالة وبنتها
اصالة وبنتها
ريهام قدري
نشرت الفنانة اصالة علي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات" انستجرام" صورة لابنتها شام الذهبي .

وظهرت شامة وهي ترتدي بلوزة باللون البني الفاتح او اللون " الكافية" علي بنطلون جينز وحزام باللون البيج بنفس لون البلوزة، والتقطت شامة الصورة وهي تقف امام بانر لمستشفي .


وكتبت اصالة في تعليقها علي الصورة المنشورة لبنتها شامة الذهبي الحمد لله بنتي كبرت ، وصار عندها عياده ، أحلى دكتور بالعالم ياقطعه منّ روحي الله يكون معك🙏🏻 ورح تكون معها وحده منّ أهم دكاترة التجميل د.طاهرة الهيطة ، أنا جدًّا فخوره وجدًّا سعيده بكِ ولكِ .

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