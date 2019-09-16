بنتى كبرت.. شام الذهبي ابنة أصالة فى إطلالة كاجول فى عيادتها الخاصة

نشرت الفنانة اصالة علي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات" انستجرام" صورة لابنتها شام الذهبي .



وظهرت شامة وهي ترتدي بلوزة باللون البني الفاتح او اللون " الكافية" علي بنطلون جينز وحزام باللون البيج بنفس لون البلوزة، والتقطت شامة الصورة وهي تقف امام بانر لمستشفي .





وكتبت اصالة في تعليقها علي الصورة المنشورة لبنتها شامة الذهبي الحمد لله بنتي كبرت ، وصار عندها عياده ، أحلى دكتور بالعالم ياقطعه منّ روحي الله يكون معك🙏🏻 ورح تكون معها وحده منّ أهم دكاترة التجميل د.طاهرة الهيطة ، أنا جدًّا فخوره وجدًّا سعيده بكِ ولكِ .

