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بين الناس

أهالى الويلى يشكون تراكم القمامة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:22 م
اكوام قمامة
اكوام قمامة
كريم ناصر
بعث محمد مصطفى، أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار القمامة بمنطقة الويلى بكوبرى القبة.

أوضح "محمد " أن منطقة الويلى بكوبرى القبة تشكو من انتشار اكوام القمامة الدائم وتعطيلها المرور ،ما يفسد المظهر الحضاري.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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