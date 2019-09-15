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الضرائب العقارية توضح حد الإعفاء وموقف المستأجر من السداد.. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:28 م
وحدات عقارية
وحدات عقارية
حمزة شعيب
قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المستأجر لا يسدد الضريبة العقارية، وإنما هي ملزمة لمالك العقار نفسه.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «حد الإعفاء الضريبي للوحدات التجارية أو الإدارية 100 جنيه، أو 1200 جنيه من قيمتها الإيجارية»، في حين أن حد الإعفاء للعقار السكني هو مليونا جنيه، أو 24 ألف جنيه من القيمة الإيجارية، بمعدل ألفي جنيه شهريا.

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