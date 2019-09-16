الأحزاب السياسية تجتمع تحت قبة البرلمان لمناقشة قانونى المحليات ومجلس الشيوخ.. الحركة الوطنية: الرئيس السيسي هدفه صناعة دولة مؤسسات..المؤتمر: يدعو الأحزاب لترشيح الكفاءات للاستحقاقات الدستورية

نائب الحركة الوطنية: الرئيس السيسي هدفه صناعة دولة مؤسسات

مقلد: مشاركة الأحزاب السياسية فى مناقشة قوانين المحليات والشيوخ يخدم خطة الدولة

«المصريين»: الأحزاب تقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن "البرلمان سيقوم بمناقشة القوانين الخاصة بتنظيم عمل مجلس الشيوخ والمحليات" لافتا إلى أن "هناك حوارا كبيرا مع كافة القوى والأحزاب خلال الفترة القادمة".



ونوه، "الرئيس السيسي" خلال كلمته في جلسة "اسأل الرئيس" في مؤتمر الشباب الوطني في نسخته الثامنة موجها حديثه للمصريين، "انتقوا أفضل ما يمكن.. لإنجاح الوطن"، مشيرا إلى أن الشباب دائما لديه طاقة.



وفى هذا السياق رحب أسامة الشاهد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلن خلالها عن عقد حوار مع القوى السياسية والأحزاب خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه من حق مصر أن تفخر برئيسها فهو يبني ويعمر ويصلح ما أفسده غيره ويكافح الإرهاب في وقت واحد.



وقال أسامة الشاهد في تصريحات لـ "صدى البلد" ان الرئيس السيسي منذ توليه مسئولية حكم مصر وضع نصب عينيه ضرورة تدريب وتهيئة الأحزاب السياسية، من خلال مؤتمرات الشباب التي يعقدها بانتظام حتى يصنع كوادر سياسية قادرة على المساهمة في قيادة سفينة الوطن، مشيرا إلى أن الرئيس حريص على توضيح كل الأمور لشعبه من خلال مؤتمرات الشباب ويتخذها فرصة للرد على كافة أسئلة الشعب والتواصل معهم.



وأكد نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الرئيس السيسى يريد أن يصنع دولة مؤسسات وليس أفراد عكس رؤساء مصر السابقين الذين كرسوا لحكم الفرد، مما خلق لمصر العديد من المشاكل والأزمات كان من الممكن تجنبها.



وأضاف الشاهد، أن دعوة الرئيس السيسي للأحزاب السياسية للحوار سيكون لها مردود إيجابي وستحدث حراك في المجتمع وتكون بمثابة الرد على أكاذيب إخوان الشيطان ومؤيديهم وأصحاب الأجندات الأجنبية التي لا هم لهم إلا خراب الأوطان.



وأكد نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن دعوة الرئيس السيسي للأحزاب السياسية، فرصة لمناقشة المشكلات التي تواجه الوطن والعمل على إيجاد الحلول لها، من خلال الحوار البناء الذي يستهدف مصلحة الوطن، مؤكدا أن الشعب المصري بكل طوائفه يقف خلف الدولة والقيادة السياسية بزعامة الرئيس السيسي بكل قوة ومستعدون للتضحية بأرواحهم، ولاسيما أن منهج الرئيس الشفافية والوضوح في كل القضايا مع الشعب المصري.



ودعا أسامة الشاهد، الشعب المصري إلى ضرورة الاصطفاف حول القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة لأنها الحصن المنيع والصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات الخبيثة التي يكبدها أعداء الوطن لمصرنا الحبيبة، مؤكدا أن أعوان الجماعة الإرهابية يحاولون تشويه إنجازات الرئيس لكن خاب سعيهم فهذه الأكاذيب لن تزيد الشعب إلا تمسك بقيادته الحكيمة الراشدة التي لا تدخر اَي جهد من أجل رفعة وازدهار الشعب المصري.



ومن جانبه قال أحمد مقلد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن مشاركة الأحزاب والقوى السياسية لمناقشة القوانين الخاصة بتنظيم عمل مجلس الشيوخ والمحليات تحت قبة البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال تساهم فى خروج هذه القوانين بشكل توافقى يخدم خطة الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة.



وأضاف أحمد مقلد خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، حزب المؤتمر سيعمل على رفع نسبة مشاركة الشباب بقانون المحليات، كما سيحرص على ان يكون النظام الانتخابى لانتخابات مجلس الشيوخ يدعم دخول الكفاءات والخبرات بما يحقق الهدف الاساسى من استحداث هذه الغرفة بجانب مجلس النواب.



وطالب نائب رئيس حزب المؤتمر، كافة الأحزاب والقوى السياسية ترشيح الكفاءات الشبابية فقط خلال انتخابات الاستحقاقات الدستورية القادمة.



وفى سياق متصل أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بتصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس في جلسة المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة والتي انعقدت في مركز المنارة بالتجمع الخامس، عندما قال إنه سيكون هناك حوار كبير مع القوى والأحزاب خلال الفترة المقبلة.



وأكد "أبو العطا"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن حديث الرئيس السيسي عن الأحزاب والقوى السياسية واهمية مشاركتها فى حوار مجتمعى تحت قبة البرلمان لمناقشة القوانين الخاصة بتنظيم عمل مجلس الشيوخ والمحليات في غاية الأهمية لإيمان الرئيس السيسى بضرورة التشارك فى صنع القرار لصالح الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يحرص دائما على نشر رسالة قوية مفادها أنه يدعم وبلا حدود جهود الأحزاب وحثهم على المزيد من المشاركة من خلال بناء جسور التواصل والحوار بينه وبين كل من صناع القرار والقطاع الخاص والحكومة ومنظمات المجتمع المدني.



وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن حديث الرئيس السيسي يعي جيدا دور الأحزاب في خدمة الوطن وأنها تقوم بدور كبير في توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الدولة المصرية ومحاربة أهل الشر الذين لا يريدون الخير لوطن لا يعرف لليأس طريقا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يسعى دائما لعمل حوار مع جميع طوائف الشعب لإيصال رسالة مفادها أن المصريين جميعهم على قلب رجل واحد في خدمة الوطن ورفعة شأنه.



وأشار إلى أن الأحزاب المصرية تقف جميعا خلف القيادة السياسية وتدعمها بلا حدود من أجل بناء وطن متماسك وقوي.

