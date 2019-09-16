ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اليوم.. رئيس الوزراء يطلق برنامج تحفيز الصادرات المصرية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:39 ص
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي
محمود مطاوع
يطلق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين، برنامج تحفيز الصادرات المصرية بمقر مجلس الوزراء ويشهد مدبولي توقيع على عدد من الاتفاقيات عقب إطلاق البرنامج .

ويستهدف البرنامج جعل الصادرات المصرية ركيزة رئيسية لمعالجة عجز الميزان التجاري، كما يستهدف البرنامج خلال السنوات الخمس المقبلة تحسين ترتيب مصر في قائمة الدول المصدرة ومضاعفة الصادرات المصرية من 24.8 مليار دولار إلى 55 مليار دولار.

وتستهدف خطة الحكومة تحقيق طفرة في الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال زيادة عدد الشركات المصنعة والمصدرة وتنويع المنتجات والخدمات المصنعة محليا إلى جانب رفع القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية، وتحسين الميزان التجاري وزيادة الاستثمارات الصناعية والناتج المحلي الصناعي إلى جانب زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية وخفض نسبة البطالة فضلا عن زيادة وتنويع الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية.

ويشمل البرنامج عدة محاور أهمها مساندة الصادرات وترتكز على زيادة نسب تعميق التصنيع المحلي لتصل إلى 40% وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى جانب تعزيز النفاذ لأسواق جديدة ومساندة تكاليف الشحن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدمرداش: القطاع الخاص شريك أساسي في النهوض بمنظومة الصادرات

رئيس الوزراء يطلق برنامج تحفيز الصادرات المصرية .. غدا

ترشيحاتنا

أحمد فهمي ينشر صورة جديد من حفل زفافه.. وفنان شهير يسخر منه

بعد خوضه جولة الإعادة.. ماذا يحدث لو تم إقصاء القروي بحكم قضائي

أحدث ظهور لـ ميس حمدان.. وتعليق صادم من شقيقتها

إنجي علي تفاجئ فنانا شهيرا بـ قُبلة أمام زوجته.. فيديو

شاهد .. نجم مسرح مصر يرزق بمولوده الثاني سفيان

هبوسه وأحضنه.. مرتضى منصور يتحدث عن مواجهة الخطيب في السوبر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جذابة وملفتة.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار.. صور

الدوري المصري الممتاز 2019 -2020 .. جدول المباريات بالملاعب والمواعيد .. شاهد

سعر صادم.. لبدلة أحلام التي أخفت بها عمرها الحقيقي